Пакистан может принять участие в транспортном коридоре "Север - Юг"

БАКУ, 1 мар – РИА Новости. Пакистан рассматривает возможность присоединения к транспортному коридору "Север — Юг", сообщил посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.
"В ходе своего официального визита в Пакистан в прошлом году президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил этой стране присоединиться к транспортному коридору "Север — Юг", — приводит слова дипломата агентство "Репорт".
По его словам, сейчас его страна "рассматривает это предложение".
"Считаю, что Пакистан захочет присоединиться к транспортному коридору "Север — Юг", но для этого следует провести переговоры. Коридор "Север — Юг" имеет особое значение с позиции развития торговли, связей, туризма. Предложение поступило из Азербайджана и направлено в различные министерства. Сейчас оно рассматривается", — добавил посол.