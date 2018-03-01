Пакистан может принять участие в транспортном коридоре "Север - Юг"

БАКУ, 1 мар – РИА Новости. Пакистан рассматривает возможность присоединения к транспортному коридору "Север — Юг", сообщил посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

Транспортный коридор "Север — Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 миллионов тонн грузов в год, в дальнейшем — более 10 миллионов тонн.

"В ходе своего официального визита в Пакистан в прошлом году президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил этой стране присоединиться к транспортному коридору "Север — Юг", — приводит слова дипломата агентство "Репорт".

По его словам, сейчас его страна "рассматривает это предложение".

"Считаю, что Пакистан захочет присоединиться к транспортному коридору "Север — Юг", но для этого следует провести переговоры. Коридор "Север — Юг" имеет особое значение с позиции развития торговли, связей, туризма. Предложение поступило из Азербайджана и направлено в различные министерства. Сейчас оно рассматривается", — добавил посол.