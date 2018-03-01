Власти рассказали о замене оборудования на самолетах СЛО "Россия"

Бортпроводницы у входа в самолет ТУ-204-300 Специального Летного Отряда Россия. Архивное фото

Бортпроводницы у входа в самолет ТУ-204-300 Специального Летного Отряда Россия. Архивное фото

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Замена оборудования на самолетах специального летного отряда "Россия" производится согласно графику технического обслуживания бортов и планов завода-производителя, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ.

Ранее газета " Известия" сообщила о планах по замене оборудования на самолетах Ил на оборудование полностью отечественного производства. Самолеты используются специальным летным отрядом, который обеспечивает перевозку первых лиц государства и членов делегаций. По данным издания, замена иностранного оборудования должна быть произведена в 2018-2019 годах.

"Замены производят в рамках техосмотра", — сказал собеседник агентства, добавив, что работа согласовывается с планами завода и с учетом вопросов обеспечения безопасности.