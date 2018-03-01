Бизнес на Дальнем Востоке страдает от волокиты чиновников, заявил Буксман

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бизнес на Дальнем Востоке страдает от волокиты чиновников при рассмотрении заявок о предоставлении "дальневосточного гектара" и земельных участков инвесторам, передает Минвостокразвития слова первого заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана.

"В первую очередь бизнес в регионе страдает от волокиты чиновников при предоставлении инвесторам земельных участков, неправомерных отказов в выдаче разрешений на строительство, нарушений сроков рассмотрения обращений о предоставлении "дальневосточного гектара". Об этом свидетельствует и практика надзора, и обращения в органы прокуратуры самих предпринимателей", — сказал Буксман.

В то же время, по его мнению, Генпрокуратуре и Минвостокразвития удалось выработать весьма эффективную модель сотрудничества. "Уже многое сделано: разработаны и применяются механизмы господдержки инвестиционной деятельности, реализуется проект "дальневосточный гектар", созданы территории опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток", — цитирует Минвостокразвития слова первого замгенпрокурора.

Буксман отметил, что прокуроры за прошлый год на Дальнем Востоке пресекли почти 9 тысяч нарушений прав предпринимателей.

Он напомнил, что весной прошлого года прокуроры провели масштабную проверку исполнения законодательства о защите прав инвесторов в регионе. "Прокуроры пресекли свыше 1100 нарушений закона, внесли более 400 представлений, принесли 166 протестов на нормативные правовые акты, возбудили 61 дело об административном правонарушении, направили в следственные органы 10 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании, по которым возбуждено восемь уголовных дел", — сказал Буксман. По его словам, нарушения, мешающие полноценному развитию инвестиционной деятельности, устранены.

Прокурорам на местах поручено держать на особом контроле соблюдение прав и интересов предпринимателей и инвесторов Дальнего Востока, отметил первый заместитель генпрокурора.