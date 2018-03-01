Эксперт рассказал, как беспилотники изменят рынок такси и каршеринга

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Беспилотники в будущем изменят не только привычное движение на автодорогах и облик городского транспорта, но и сферу услуг: две альтернативные модели — такси и каршеринг — объединятся в одну, считает начальник управления отраслей экономики Аналитического центра при правительстве РФ Григорий Микрюков.

В России сервис каршеринга стал развиваться в 2012 году (появилась первая компания – Anytime). Важным событием для рынка каршеринга стало постановление правительства Москвы от августа 2015 года, которое снизило плату за парковку для каршеринговых компаний до 60 тысяч рублей за три года, в то время как обычным автомобилистам за годовой абонемент нужно платить 250 тысяч рублей.

"Мировой опыт показывает, что спрос на услуги каршеринга появляется там и тогда, где и когда людям становится сложно, неудобно и дорого использовать личный транспорт. В случае использования личного автомобиля необходимо нести затраты на ремонт, техническое обслуживание и страховку, в то время как в случае каршеринга необходимо платить только по тарифу", — отмечает Микрюков.

По его словам, каршеринг конкурирует как с такси, так с общественным транспортом, занимая "средний" ценовой сегмент. Благодаря тому, что роль водителя выполняет сам пассажир, тарифы каршеринга ниже, чем у такси. С другой стороны, в отличие от общественного транспорта степень индивидуальности поездки значительно выше.

"В России в ближайшие годы количество каршеринга будет активно расти, особенно в крупных городах. Однако с развитием технологий беспилотного вождения две альтернативные модели — такси и каршеринг — объединятся в одну", — считает Микрюков.