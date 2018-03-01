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Экономика

В России хотят создать платформу для изобретателей, ищущих инвесторов

04:4201.03.2018
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© Fotolia / fantom_rdНоутбук. Архивное фотоНоутбук. Архивное фото
© Fotolia / fantom_rd

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Высокие технологии меняют не только жизнь каждого конкретного человека, но и заставляют по-новому взглянуть на свою деятельность многие государственные ведомства, а порой и коренным образом пересмотреть подходы к своей работе. Как раз с такими вызовами сталкивается сфера интеллектуальной собственности, считает директор подведомственного Роспатенту Федерального института промышленной собственности Юрий Зубов.

Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
© AP Photo / Mark Lennihan
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"Инновационный сектор сейчас пополняют молодые люди, стартаперы. Их разработки касаются медицины, биохимии, устройств для слежения за нашим здоровьем, металлургии, тяжелой промышленности", — рассказывает собеседник агентства. Недавно Роспатентом был выдан даже первый российский патент в сфере блокчейн. Автором заявки был Дю Игорь Сансенович.

Вызовы

Вместе с тем новые технологии требуют и иной подготовки самих специалистов в сфере интеллектуальной собственности.

"Вызовы и те технологии, которые появляются сегодня, требуют взглянуть шире и предметнее на систему подготовки специалистов, тех самых экспертов, которые проверяют патентные заявки, потому что рассмотрение заявки на 3d-printing — это не то же самое, что рассмотрение заявки на двухмерные технологии печати", — сказал Зубов в интервью РИА Новости. Институт сегодня формирует специальные образовательные программы, привлекает на стажировки молодых людей из технических вузов.

Медиа-дизайнер Кэндзиро Мацуо в своей студии в Токио
© РИА Новости / Иван Захарченко
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Еще одним актуальным вопросом является выход в свет и востребованность инновационных разработок. "Патентование для большинства начинающих производителей – это непонятная вещь, они не понимают, для чего они это делают и как в дальнейшем это можно использовать. На сегодняшний день у нас в стране институт коммерциализации только развивается, и лидирующие позиции сейчас пытаются занять как коммерческие, так и некоммерческие организации", — отметил Зубов.

Цифровые технологии, считает Зубов, должны облегчить и саму процедуру получения патента, и процесс получения средств от инвесторов для внедрения изобретения в производство. "Зачастую люди, получившие патент, обращаются в финансовые институты (банки), в компании-производители, к потенциальным инвесторам и не встречают понимания, поддержки, потому что им требуется объяснить или даже доказать, что их изобретение действительно может быть полезно инвестору, принести ему выгоду. А сделать это без специальных знаний и навыков очень сложно", — отмечает собеседник агентства.

Соковыжималка компании Juicero. Архивное фото
© Фото : Juicero
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В начале этого года Федеральный институт промышленной собственности совместно с Национальной ассоциацией трансфера технологий (НАТТ) запустили специальный курс на 364 академических часа "Технологический брокер". Курс состоит из четырех модулей, который позволит различным специалистам в интеллектуальной собственности повысить свою квалификацию и стать хорошо подготовленными специалистами в области трансфера технологий. А это позволит обеспечить столь нужную сегодня коммуникацию между изобретателем и инвестором. "Чтобы инновационная активность развивалась, надо показать изобретателям и новаторам, для кого и для чего они изобретают и как это можно в дальнейшем правильно использовать", — отметил директор института.

Платформа для изобретателей

Города мира. Батуми. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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По его словам, в России уже некоторое время обсуждается создание в той или иной форме биржи интеллектуальной собственности, которая позволила бы на одной интернет-площадке, портале, соединить пул предложений от изобретателей и пул инвесторов. "Эта идея по-прежнему находится в проработке особенно в рамках развития цифровой экономики", — сообщил Зубов.

Ранее Роспатент подписал соглашение с блокчейн-платформой управления интеллектуальной собственностью IPChain о переводе базы данных по правообладателям и авторам на новую технологию, которая позволит ускорить процессы регистрации прав за счет более эффективного взаимодействия между авторами, правообладателями, физическими и юридическими лицами. Пользователи платформы IPChain получат доступ к патентной аналитике, государственной регистрации и сделкам с объектами интеллектуальной собственности.

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