АШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости, Екатерина Соболь. Ситуация с вынужденным отказом американской нефтяной компании ExxonMobil от проектов с "Роснефтью" в очередной раз доказывает, что санкции против Москвы наносят ущерб американскому бизнесу, заявил РИА Новости торговый представитель России в США Александр Стадник.

Ранее стало известно, что компания ExxonMobil в 2018 году начнет выходить из совместных с "Роснефтью" проектов.

"Нам могут сколько угодно рассказывать о якобы миллиардных потерях российского оборонного комплекса из-за санкций США. Однако ситуация с ExxonMobil, напротив, указывает на то, что создатели санкций используют диктаторские методы в отношении именно американского бизнеса, стреляя ему в ногу", — сказал Стадник.

Ранее был опубликован ежегодный отчет ExxonMobil, из которого следует, что в 2013 и 2014 годах Exxon Mobil и "Роснефть" создали различные структуры для проведения геологоразведочных и научно-исследовательских работ. Затем, в 2014 году Евросоюз и США ввели санкции в отношении российского энергетического сектора, а во второй половине 2017 года США расширили санкции против России. В связи с этим, отмечается в документе, корпорация и ее аффилированные лица продолжают соблюдать все действующие законы, правила и положения. В конце 2017 года, отмечается в отчете, корпорация решила выйти из этих совместных предприятий.

В июле американский минфин оштрафовал ExxonMobil на 2 миллиона долларов. Компанию наказали за подписание в мае 2014 года восьми документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, включенным в американский санкционный список.

В апреле 2017 года минфин США отказался выдать ExxonMobil разрешение на работу в России в рамках санкционного режима. Компания просила сделать для нее исключение и разрешить ей совместное с "Роснефтью" бурение на нескольких участках.

В общей сложности Еxxon работает в России больше 20 лет, "Роснефть" — ее ключевой партнер. Общие потери в результате отказа от ряда проектов с "Роснефтью" составляют 200 миллионов долларов после выплаты налогов, следует из документов компании.