КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Украинский "Нафтогаз" заявил, что Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить украинской компании компенсацию за недопоставку согласованных для транзита объемов газа.

"По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 миллиарда долларов США за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить 2,56 миллиарда долларов в пользу Нафтогаза", — сообщила украинская компания в Twitter.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Основная часть претензий российского концерна приходилась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay).

В декабре арбитраж вердикт в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Тогда суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" порядка двух миллиардов долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема.

Сумма в 2,56 миллиарда долларов является разницей между двумя решениями суда, которую и намерен получить Киев

Спор

"Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" в июне 2014 года предъявили друг другу встречные иски в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

"Газпром" сообщил, что решение обратиться в стокгольмский суд с иском к "Нафтогазу" было принято по причине хронических неплатежей украинской госкомпании. Ее просроченная задолженность за поставленный российский газ на тот момент составляла 4,458 миллиарда долларов: 1,451 миллиарда долларов за ноябрь-декабрь 2013 года и 3,007 миллиарда долларов за апрель-май 2014 года. Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках этого дела приходится на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay).

"Нафтогаз" же потребовал изменения цены за предшествующее время, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и транзитные ставки и отмены запрета на перепродажу газа.

В октябре 2014 года "Нафтогаз" также инициировал производство по пересмотру контракта на транзит газа в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма и предоставил подробные исковые требования в апреле 2015 года. "Нафтогаз" считал, что его права и обязанности по транзиту должны быть переданы "Укртрансгазу" как оператору ГТС. Кроме того, методика расчета транзитного тарифа должна была быть изменена в соответствии с европейскими стандартами.

"Нафтогаз" также требовал компенсации за недопоставку объемов газа по транзиту. Так, согласно контракту украинской компании и "Газпрома" на транзит газа через территорию Украины в страны Европы от 2009 года, минимальный объем газа, который "Газпром" должен транспортировать через территорию Украины, составляет 110 миллиардов кубометров газа в год, однако годовой объем транзита в 2009-2013 годах равнялся в среднем 94 миллиардам кубометров.

Стокгольмский арбитраж не стал объединят иски "Нафтогаза Украины" к "Газпрому".

Суммы взаимных требований неоднократно повышались, они различались в зависимости от источника информации. "Нафтогаз" в конце сентября 2016 года оценивал сумму своих исковых требований к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже в 28,3 миллиарда долларов. Последняя озвученная самим "Газпромом" общая цифра его требований к "Нафтогазу" в арбитраже Стокгольма составляла 37 миллиардов долларов.