РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

"Нафтогаз" заявил, что "Газпром" должен выплатить ему $2,56 миллиарда

22:2928.02.2018
(обновлено: 23:09 28.02.2018)
5220726237
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве. Архивное фотоВывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Украинский "Нафтогаз" заявил, что Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить украинской компании компенсацию за недопоставку согласованных для транзита объемов газа.

Стенд компании Газпром на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Судебный спор "Газпрома" и "Нафтогаза Украины"

"По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 миллиарда долларов США за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить 2,56 миллиарда долларов в пользу Нафтогаза", — сообщила украинская компания в Twitter.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Основная часть претензий российского концерна приходилась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay).

Газовое оборудование в Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
В Крыму назвали абсурдными попытки Киева устроить "газовую блокаду"

В декабре арбитраж вердикт в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Тогда суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" порядка двух миллиардов долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема.

Сумма в 2,56 миллиарда долларов является разницей между двумя решениями суда, которую и намерен получить Киев

Спор

Газовое оборудование в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
СМИ: "Нафтогаз" рискует нарушить обязательства по закупке российского газа
"Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" в июне 2014 года предъявили друг другу встречные иски в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

"Газпром" сообщил, что решение обратиться в стокгольмский суд с иском к "Нафтогазу" было принято по причине хронических неплатежей украинской госкомпании. Ее просроченная задолженность за поставленный российский газ на тот момент составляла 4,458 миллиарда долларов: 1,451 миллиарда долларов за ноябрь-декабрь 2013 года и 3,007 миллиарда долларов за апрель-май 2014 года. Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках этого дела приходится на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay).

Работник Нафтогаза на газокомпрессорной станции. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
"Нафтогаз" возобновит закупку российского газа по предоплате, пишут СМИ

"Нафтогаз" же потребовал изменения цены за предшествующее время, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и транзитные ставки и отмены запрета на перепродажу газа.

В октябре 2014 года "Нафтогаз" также инициировал производство по пересмотру контракта на транзит газа в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма и предоставил подробные исковые требования в апреле 2015 года. "Нафтогаз" считал, что его права и обязанности по транзиту должны быть переданы "Укртрансгазу" как оператору ГТС. Кроме того, методика расчета транзитного тарифа должна была быть изменена в соответствии с европейскими стандартами.

"Нафтогаз" также требовал компенсации за недопоставку объемов газа по транзиту. Так, согласно контракту украинской компании и "Газпрома" на транзит газа через территорию Украины в страны Европы от 2009 года, минимальный объем газа, который "Газпром" должен транспортировать через территорию Украины, составляет 110 миллиардов кубометров газа в год, однако годовой объем транзита в 2009-2013 годах равнялся в среднем 94 миллиардам кубометров.

Компрессорная станция НАК Нафтогаз Украины в Харькове. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergey Bobok
"Нафтогаз" оценил положительный эффект от решений по искам к "Газпрому"

Стокгольмский арбитраж не стал объединят иски "Нафтогаза Украины" к "Газпрому".

Суммы взаимных требований неоднократно повышались, они различались в зависимости от источника информации. "Нафтогаз" в конце сентября 2016 года оценивал сумму своих исковых требований к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже в 28,3 миллиарда долларов. Последняя озвученная самим "Газпромом" общая цифра его требований к "Нафтогазу" в арбитраже Стокгольма составляла 37 миллиардов долларов.

Комментировать
Экономика
Комментарии
46 пользователей оставили 52 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Richard Sorge
Скореи бы построили северныи поток -2, что б больше не слышать этих не адекватных с украины..Тогда пусть хоть воздух по кругу в своеи ржавои трубе гоняют.)
23:08
28.02.2018
ОтветитьНе отвечать
loddur
Это не ново - хохлы вечно считают, что все кругом им должны и только они никому ничего.
22:33
28.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена