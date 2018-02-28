На поддержку тамбовского АПК в 2018 году направят свыше 2,79 млрд рублей

ТАМБОВ, 28 фев — РИА Новости. На развитие агропромышленного комплекса Тамбовской области в 2018 году планируется направить более 2,79 миллиарда рублей, из которых свыше 2,5 миллиарда рублей будут выделены из федерального бюджета, а 288 миллионов рублей — из областного в рамках софинансирования, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Средства предоставляются в рамках заключенных администрацией Тамбовской области соглашений с министерством сельского хозяйства РФ и Федеральным агентством по рыболовству.

"Общий лимит средств федерального и областного бюджетов в течение года будет направлен на развитие садоводства, субсидирование приобретения элитных семян, страхование сельхозкультур и животных. Также будут профинансированы гранты на развитие малых форм хозяйствования, содержание племенного маточного поголовья животных, на возмещение части процентной ставки по инвесткредитам, несвязанную поддержку на выращивание семенного картофеля и овощей открытого грунта, повышение продуктивности в молочном скотоводстве", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, часть выделенной суммы планируется вложить в мероприятия по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и по устойчивому развитию сельских территорий.

В пресс-службе уточнили, что финансирование тамбовских аграриев уже началось. Первый транш субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве направлен на счета сельскохозяйственных товаропроизводителей региона.

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