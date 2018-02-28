РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Число миллиардеров во всем мире в 2017 году выросло на 437 человек

16:3628.02.2018
(обновлено: 16:51 28.02.2018)
02935
© Fotolia / Romolo TavaniДеньги. АрхивДеньги. Архив
© Fotolia / Romolo Tavani

ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. Число миллиардеров во всем мире в 2017 году выросло на 437 человек и достигло 2 тысяч 694, это стало новым рекордом, сообщается в опубликованном в среду отчете исследовательской организации "Хужунь" (Hurun Research Institute), ежегодно составляющей список самых состоятельных людей мира.

Генеральный директор компании Ripple Крис Ларсен. Архивное фото
© Фото : Ripple
Forbes назвал имя самого богатого криптовалютного миллиардера
Самым богатым человеком в мире назван глава и основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос с состоянием в 123 миллиарда долларов, на втором месте американский предприниматель, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с 102 миллиардами долларов, основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 90 миллиардов долларов оказался в этот раз на третьей строчке. За ним следует создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг (79 миллиардов долларов), в десятку также вошел бывший мэр Нью-Йорка, учредитель и владелец информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг, состояние которого составляет 49 миллиардов долларов.

Китай продолжает лидировать по количеству проживающих в стране миллиардеров, и его отрыв от других стран по этому показателю становится все существеннее. Согласно данным института, в США проживает 571 миллиардер, в то время как в КНР (включая Гонконг, Макао и Тайвань) их число составило 819, на 210 больше, чем год назад. По данным института, в общей сложности на долю Китая и США приходится более половины всех миллиардеров в мире. Только в Пекине, так называемой столице миллиардеров, их число составляет 131, а в Нью-Йорке — 92.

Самым богатым жителем Китая и Азии стал основатель телекоммуникационной компании Tencent Пони Ма (Ма Хуатэн), его состояние достигло 47 миллиардов долларов.

Генеральный директор Amazon Джефф Безос. Архивное фото
© AP Photo / Ted S. Warren
Основатель Amazon стал самым богатым бизнесменом в истории‍
Неплохим прошедший год был также для Индии, которая вырвалась на третью строчку рейтинга с 131 миллиардером, на четвертом месте — Великобритания, где проживают 118 миллиардеров, на пятом — Германия с 114 миллиардерами.

Россия находится на седьмой строчке, в стране в настоящий момент проживает 71 миллиардер, при этом в Москве — 62. По данным исследовательской организации, наиболее прибыльной сферой для россиян-миллиардеров остается энергетика и металлургия, общее состояние российских миллиардеров оценивается в 318 миллиардов долларов. Самым богатым россиянином, по версии "Хужунь", стал председатель совета директоров, генеральный директор ОАО "Северсталь" Алексей Мордашев с состоянием в 20 миллиардов долларов.

Отмечается, что женщины составляют 15% всех миллиардеров планеты, их доля осталась на уровне прошлого года, хотя число увеличилось с 152 до 184. Самой состоятельной женщиной в мире остается 68-летняя дочь основателя сети универсамов Wal-Mart и наследница крупнейшей торговой корпорации Элис Уолтон с состоянием в 48 миллиардов долларов.

Кадр из фильма Звездные Войны: Последние джедаи
© Lucasfilm (2017)
Джордж Лукас стал самой богатой американской знаменитостью 2017 года
Возраст 85 миллиардеров не превышает 40 лет, при это 47 из них заработали свое состояние самостоятельно. Самой молодой представительнице списка — норвежке Александре Андресен — лишь 21 год, но свое состояние в 1,3 миллиарда долларов она унаследовала от отца, при этом самым молодым миллиардером, заработавшим свое состояние в 1,2 миллиарда долларов самостоятельно, признан 27-летний американский и ирландский предприниматель Джон Коллисон, основавший платежную систему Stripe.

Рейтинг составляется по подсчетам в долларах США. Отчет отражает ситуацию на 31 января 2018 года.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена