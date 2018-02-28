Число миллиардеров во всем мире в 2017 году выросло на 437 человек

ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. Число миллиардеров во всем мире в 2017 году выросло на 437 человек и достигло 2 тысяч 694, это стало новым рекордом, сообщается в опубликованном в среду отчете исследовательской организации "Хужунь" (Hurun Research Institute), ежегодно составляющей список самых состоятельных людей мира.

Самым богатым человеком в мире назван глава и основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос с состоянием в 123 миллиарда долларов, на втором месте американский предприниматель, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с 102 миллиардами долларов, основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 90 миллиардов долларов оказался в этот раз на третьей строчке. За ним следует создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг (79 миллиардов долларов), в десятку также вошел бывший мэр Нью-Йорка, учредитель и владелец информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг, состояние которого составляет 49 миллиардов долларов.

Китай продолжает лидировать по количеству проживающих в стране миллиардеров, и его отрыв от других стран по этому показателю становится все существеннее. Согласно данным института, в США проживает 571 миллиардер, в то время как в КНР (включая Гонконг, Макао и Тайвань) их число составило 819, на 210 больше, чем год назад. По данным института, в общей сложности на долю Китая и США приходится более половины всех миллиардеров в мире. Только в Пекине, так называемой столице миллиардеров, их число составляет 131, а в Нью-Йорке — 92.

Самым богатым жителем Китая и Азии стал основатель телекоммуникационной компании Tencent Пони Ма (Ма Хуатэн), его состояние достигло 47 миллиардов долларов.

Неплохим прошедший год был также для Индии, которая вырвалась на третью строчку рейтинга с 131 миллиардером, на четвертом месте — Великобритания, где проживают 118 миллиардеров, на пятом — Германия с 114 миллиардерами.

Россия находится на седьмой строчке, в стране в настоящий момент проживает 71 миллиардер, при этом в Москве — 62. По данным исследовательской организации, наиболее прибыльной сферой для россиян-миллиардеров остается энергетика и металлургия, общее состояние российских миллиардеров оценивается в 318 миллиардов долларов. Самым богатым россиянином, по версии "Хужунь", стал председатель совета директоров, генеральный директор ОАО "Северсталь" Алексей Мордашев с состоянием в 20 миллиардов долларов.

Отмечается, что женщины составляют 15% всех миллиардеров планеты, их доля осталась на уровне прошлого года, хотя число увеличилось с 152 до 184. Самой состоятельной женщиной в мире остается 68-летняя дочь основателя сети универсамов Wal-Mart и наследница крупнейшей торговой корпорации Элис Уолтон с состоянием в 48 миллиардов долларов.

Возраст 85 миллиардеров не превышает 40 лет, при это 47 из них заработали свое состояние самостоятельно. Самой молодой представительнице списка — норвежке Александре Андресен — лишь 21 год, но свое состояние в 1,3 миллиарда долларов она унаследовала от отца, при этом самым молодым миллиардером, заработавшим свое состояние в 1,2 миллиарда долларов самостоятельно, признан 27-летний американский и ирландский предприниматель Джон Коллисон, основавший платежную систему Stripe.

Рейтинг составляется по подсчетам в долларах США. Отчет отражает ситуацию на 31 января 2018 года.