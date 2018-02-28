Воронежская облдума увеличила доходы и расходы бюджета региона

ВОРОНЕЖ, 28 фев — РИА Новости. Депутаты воронежской областной думы увеличили доходы регионального бюджета 2018 года на 1,7 миллиарда рублей, а расходы — на 6,6 миллиарда, сообщает в среду заксобрание.

Бюджет стал дефицитным



Корректировки в областной бюджет, принятый впервые за многие годы с профицитом в 151 миллион рублей, были внесены в ходе 28 заседания Воронежской областной думы, состоявшегося 28 февраля.

"В результате внесенных изменений доходы областного бюджета увеличиваются на 1,7 миллиарда и составят более 92,2 миллиарда рублей, расходы вырастут примерно на 6,6 миллиарда рублей и составят около 97,2 миллиарда. Таким образом, возник дефицит бюджета в сумме более 4,9 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Как отмечает заксобрание, возникший дефицит полностью покрывается за счет остатков средств прошлогоднего бюджета на начало 2018 года — примерно 3,7 миллиарда рублей, неиспользованных средств дорожного фонда региона (около 1,3 миллиарда рублей) и других источников.

"Но по бюджетным правилам мы не можем записать эти средства в доходы, они сразу направляются в расходную часть. При этом все изменения произведены в строгом соответствии с бюджетным кодексом РФ и согласованы с Минфином. Дополнительное финансирование направлено на улучшение жизни наших сограждан и выполнение социальных обязательств перед ними – строительство школ и детских садов в областном центре и районах, объектов спорта и здравоохранения. Значительно увеличены ассигнования на развитие системы водоснабжения и газификации в регионе", — объяснил появление дефицита председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

Куда пойдут бюджетные деньги



По информации заксобрания, за счет 1,7 миллиарда рублей безвозмездных поступлений в областной бюджет из федеральной казны будут увеличены субсидии на софинансирование социальных обязательств региона. В том числе — связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров — на 118 миллионов рублей. На 330 миллионов рублей вырастут субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

На реализацию приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" из федерального бюджета область получит 1 миллиард рублей. Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд жилищно-коммунального хозяйства составят 203,5 миллиона рублей. На модернизацию объектов инфраструктуры моногородов Воронежской области "Фонд развития моногородов" выделил более 58 миллионов рублей.

За счет остатков средств регионального бюджета на начало года также увеличивается финансирование адресной инвестпрограммы на 2018 год — примерно на 3,3 миллиарда рублей. В частности, более 1 миллиарда из этих средств пойдет на строительство и реконструкцию новых объектов.

"В различные программы включены около сотни таких объектов. Так, в рамках программы "Сохранение и развитие объектов культуры" на реставрацию "Дома с ризалитами" в историко-культурном центре "Дворцовый комплекс Ольденбургских" заложены бюджетные ассигнования в объеме 91 миллиона рублей. На реставрацию "Дома губернатора" в Воронеже будет направлено 5 миллионов рублей, а на реконструкцию здания музей-заповедника "Костенки" — 3 миллиона рублей", — информирует облдума.

Модернизацию и строительство в регионе объектов здравоохранения планируется продолжить за счет дополнительных областных средств. Так, почти на 76 миллионов рублей увеличено финансирование реконструкции зданий Эртильской центральной районной больницы, на сумму 59 миллионов рублей — лечебного корпуса под поликлинику Воронежской областной клинической офтальмологической больницы. Более чем на 100 миллионов рублей выросло финансирование строительства поликлиники на 550 посещений в смену в микрорайоне Шилово.

Также заложены средства на строительство еще 22 фельдшерско-акушерских пунктов в районах области на общую сумму 149 миллионов рублей.

В областную программу строительства и реконструкции спортивных объектов дополнительно включены спорткомплекс с борцовским залом и бассейном в Воронеже (15 миллионов рублей), стрелковый комплекс в областном центре (10,3 миллиона рублей), 32 открытых спортплощадки в районах и ряд других спортивных сооружений.

"Внесенными изменениями объем областных субсидий муниципальным образованиям на софинансирование строительства детсадов увеличен почти на 238 миллиона рублей, а на строительство школ — еще почти на 1,5 миллиарда рублей", — сообщает заксобрание.

Кроме того, на 59 миллионов рублей муниципалитетам увеличены субсидии на строительство и реконструкцию котельных, также 142 миллиона рублей дополнительных средств районы области получат на модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения в рамках региональной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области".

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