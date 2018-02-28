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Экономика

Воронежская облдума увеличила доходы и расходы бюджета региона

16:2828.02.2018
(обновлено: 16:36 28.02.2018)
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© Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной думыЗаседание воронежской областной думыЗаседание воронежской областной думы
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной думы

ВОРОНЕЖ, 28 фев — РИА Новости. Депутаты воронежской областной думы увеличили доходы регионального бюджета 2018 года на 1,7 миллиарда рублей, а расходы — на 6,6 миллиарда, сообщает в среду заксобрание.

Бюджет стал дефицитным

Корректировки в областной бюджет, принятый впервые за многие годы с профицитом в 151 миллион рублей, были внесены в ходе 28 заседания Воронежской областной думы, состоявшегося 28 февраля.

"В результате внесенных изменений доходы областного бюджета увеличиваются на 1,7 миллиарда и составят более 92,2 миллиарда рублей, расходы вырастут примерно на 6,6 миллиарда рублей и составят около 97,2 миллиарда. Таким образом, возник дефицит бюджета в сумме более 4,9 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Как отмечает заксобрание, возникший дефицит полностью покрывается за счет остатков средств прошлогоднего бюджета на начало 2018 года — примерно 3,7 миллиарда рублей, неиспользованных средств дорожного фонда региона (около 1,3 миллиарда рублей) и других источников.

Воронеж. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Воронеж
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"Но по бюджетным правилам мы не можем записать эти средства в доходы, они сразу направляются в расходную часть. При этом все изменения произведены в строгом соответствии с бюджетным кодексом РФ и согласованы с Минфином. Дополнительное финансирование направлено на улучшение жизни наших сограждан и выполнение социальных обязательств перед ними – строительство школ и детских садов в областном центре и районах, объектов спорта и здравоохранения. Значительно увеличены ассигнования на развитие системы водоснабжения и газификации в регионе", — объяснил появление дефицита председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

Куда пойдут бюджетные деньги

По информации заксобрания, за счет 1,7 миллиарда рублей безвозмездных поступлений в областной бюджет из федеральной казны будут увеличены субсидии на софинансирование социальных обязательств региона. В том числе — связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров — на 118 миллионов рублей. На 330 миллионов рублей вырастут субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

На реализацию приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" из федерального бюджета область получит 1 миллиард рублей. Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд жилищно-коммунального хозяйства составят 203,5 миллиона рублей. На модернизацию объектов инфраструктуры моногородов Воронежской области "Фонд развития моногородов" выделил более 58 миллионов рублей.

Денежные купюры России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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За счет остатков средств регионального бюджета на начало года также увеличивается финансирование адресной инвестпрограммы на 2018 год — примерно на 3,3 миллиарда рублей. В частности, более 1 миллиарда из этих средств пойдет на строительство и реконструкцию новых объектов.

"В различные программы включены около сотни таких объектов. Так, в рамках программы "Сохранение и развитие объектов культуры" на реставрацию "Дома с ризалитами" в историко-культурном центре "Дворцовый комплекс Ольденбургских" заложены бюджетные ассигнования в объеме 91 миллиона рублей. На реставрацию "Дома губернатора" в Воронеже будет направлено 5 миллионов рублей, а на реконструкцию здания музей-заповедника "Костенки" — 3 миллиона рублей", — информирует облдума.

Модернизацию и строительство в регионе объектов здравоохранения планируется продолжить за счет дополнительных областных средств. Так, почти на 76 миллионов рублей увеличено финансирование реконструкции зданий Эртильской центральной районной больницы, на сумму 59 миллионов рублей — лечебного корпуса под поликлинику Воронежской областной клинической офтальмологической больницы. Более чем на 100 миллионов рублей выросло финансирование строительства поликлиники на 550 посещений в смену в микрорайоне Шилово.

Также заложены средства на строительство еще 22 фельдшерско-акушерских пунктов в районах области на общую сумму 149 миллионов рублей.

В областную программу строительства и реконструкции спортивных объектов дополнительно включены спорткомплекс с борцовским залом и бассейном в Воронеже (15 миллионов рублей), стрелковый комплекс в областном центре (10,3 миллиона рублей), 32 открытых спортплощадки в районах и ряд других спортивных сооружений.

"Внесенными изменениями объем областных субсидий муниципальным образованиям на софинансирование строительства детсадов увеличен почти на 238 миллиона рублей, а на строительство школ — еще почти на 1,5 миллиарда рублей", — сообщает заксобрание.

Кроме того, на 59 миллионов рублей муниципалитетам увеличены субсидии на строительство и реконструкцию котельных, также 142 миллиона рублей дополнительных средств районы области получат на модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения в рамках региональной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области".

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