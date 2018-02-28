В США закрыли дело "Павловскгранита", сообщил источник

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Суд США прекратил производство по иску против Сбербанка и ряда других ответчиков, в том числе главы банка Германа Грефа, в котором экс-совладелец "Павловскгранита" Сергей Пойманов обвинял их в "рейдерском захвате" предприятия, сообщил РИА Новости источник, знакомый с решением суда. В Сбербанке эту информацию подтвердили.

"Вчера американский суд вынес решение о прекращении производства по иску PPF Management LLC против Сбербанка и ряда других ответчиков. Решение суда было абсолютно логичным и ожидаемым" — сказал собеседник агентства.

Эту информацию подтвердила пресс-служба Сбербанка. "Федеральный суд США по Южному округу Нью-Йорка 27 февраля 2018 года принял решение отклонить иск компании PPF Management LLC, который был подан в конце 2016 года, против ПАО Сбербанк и ряда других ответчиков, как неподведомственный данному суду", — прокомментировали в банке.

Иск в суд США был подан юридической фирмой PPF Management LLC от имени Сергея Пойманова и Ирины Подгорной, которые были держателями контрольного пакета акций компании ОАО "Павловскгранит", одного из крупнейших производителей гранита в Европе. Истцы требовали возмещения ущерба в размере 750 миллионов долларов. Иск был подан против 22 физических и юридических лиц, включая Сбербанк, Промсвязьбанк, а также лично Грефа. Заявители утверждали, что ответчики хотели уничтожить компанию как конкурента на рынке и завладеть ее активами. Греф и Промсвязьбанк назвали тогда требования по иску надуманными и сочли его пиар-ходом.

В России Пойманов является фигурантом уголовного дела по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. По данным СМИ, бизнесмен обвиняется в выводе в 2011 году активов на 930 миллионов рублей из "Павловскгранит-Инвеста", управляющей компании гранитного холдинга, с целью их сокрытия от крупнейших кредиторов "Павловскгранита" — Сбербанка и "Сбербанк Капитала".