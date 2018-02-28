Власти рассказали о состоянии озимых посевов в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев – РИА Новости. Состояние озимых посевов на большинстве сельхозземель в Ростовской области в настоящее время лучше, чем в прошлом сезоне, сообщил на предпосевном совещании первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

По его информации, осенью прошлого года аграрии региона засеяли озимыми 2,5 миллиона гектаров, что на 3% больше, чем под урожай 2017 года. Из них озимой пшеницей засеяно 2,4 миллиона гектаров.

"В настоящее время состояние озимых в целом лучше прошлого сезона", — сказал Гончаров. Он отметил, что погодные условия способствовали накоплению влаги в почве, запасы которой на 25-30 миллиметров больше, чем в 2017 году.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, господдержка АПК в текущем году превысила прошлогодние объемы. На сегодня привлечено более 6,3 миллиарда рублей против 5,8 миллиарда рублей в 2017 году. В том числе около 2,5 миллиарда рублей выделено из бюджета Ростовской области. Основными задачами в наступившем сельхозгоду губернатор назвал наращивание производства и переработки продукции, а также повышение качества зерна.

В 2017 году индекс производства продукции сельского хозяйства составил 107%. Впервые в истории региона было собрано 13,6 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 15% превысило показатели 2016 года.

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