ВРП Липецкой области в 2017 году увеличился на 2% и достиг 500 млрд рублей

ЛИПЕЦК, 28 фев — РИА Новости. Объем валового регионального продукта (ВРП) Липецкой области в 2017 году увеличился на 2% в сравнении с 2016 годом и достиг 500,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"ВРП в 2017 году составил 500,3 миллиарда рублей, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Индекс промышленного производства составил 102,6 %, сельскохозяйственного — 105,5 %, объема инвестиций — 103,1 %, ввода жилья —100,5 %. По итогам 2017 года объем отгруженной промышленной продукции превысил 661 миллиардов рублей, рост к 2016 году — 108,7 %", — говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным уровень регистрируемой безработицы в два раза ниже среднероссийского — 0,5 %, отсутствует напряженность на рынке труда.

Пресс-служба отмечает, что в регионе активно развивается агропромышленный комплекс. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 109 миллиардов рублей с ростом 5,5 %. По производству сельхозпродукции на душу населения (95 тысяч рублей) область занимает четвертое место среди регионов России. Производство мяса возросло на 8%. Производство зерна превысило 3,1 миллиона тонн, сахарной свеклы — 5,3 миллиона тонн. По объемам производства тепличных овощей Липецкая область занимает пятое место среди регионов России.

"В 2017 году по основным макроэкономическим показателям в Липецкой области динамика выше среднероссийской. В этом — вклад каждого жителя области. Государственное и человеческое спасибо за сделанное! Впереди — много работы. Человек-труженик — в центре внимания", — написал после подведения итогов глава региона Олег Королев на своей странице в Твиттере.

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