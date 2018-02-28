Внешнеторговый оборот Липецкой области по итогам 2017 года вырос на 40%

ЛИПЕЦК, 28 фев — РИА Новости. Внешнеторговый оборот Липецкой области по итогам 2017 года вырос на 40% и составил 5,6 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.

"Доля экспорта в 2017 составила 4,338 миллиарда долларов и в 2016 году — 3,036 миллиарда долларов. Доля импорта в 2017 — 1,284 миллиарда долларов, в 2016 году — 921 миллиона долларов. Торговые связи поддерживались с 89 странами", — сказал собеседник агентства.

По его словам, ведущими партнерами Липецкой области во внешней торговле много лет являются Турция (24% от общего товарооборота), Мексика (18%), Бельгия (17%), Германия (6%), Дания (6%), Беларусь (4%), Китай (3%). При этом доля стран дальнего зарубежья во внешнеторговом обороте области достигла 90%, стран СНГ — 10%, на республику Беларусь приходится 44% объема торговли со странами СНГ.

"Положительная динамика одного из важнейших макроэкономических показателей характеризует уверенное развитие экономики региона", — сказал РИА Новости глава администрации Липецкой области Олег Королев.

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