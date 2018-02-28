ФАС предложила при господдержке банков учитывать их рейтинги, а не капитал

НАЛЬЧИК, 28 фев – РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает изменить критерии государственной поддержки банков и осуществлять ее с учетом их рейтингов по национальной шкале, сообщил заместитель руководителя ведомства Андрей Кашеваров.

"Доля государственного участия, которая сейчас присутствует в банковской системе, явно очень высокая, и нужны меры по ее сдерживанию. Другая проблема в том, что госпрограммы, связанные с поддержкой банков, строятся на критериях, в том числе размеров собственного капитала. И мы констатируем, что эти значения завышены при допуске банков к тем или иным госпрограммам. Мы должны преодолеть эту тенденцию по формированию критериев, заместив их присвоением рейтингов банкам", — сказал Кашеваров в среду журналистам в Нальчике.

Он добавил, что сейчас в соответствии с законодательством создано российское рейтинговое агентство — АКРА.

"Мы готовы опираться на их оценки по мере их развития и заменять требования по собственному капиталу рейтингами агентств. В данном случае мы можем констатировать, что размер не имеет значения. Если банк работает качественно и эффективно, то нет никакой разницы, 20 миллиардов у него собственных средств или миллиард", — отметил заместитель руководителя ФАС.