Никифоров прокомментировал идею платежей через мессенджеры

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров не видит препятствий для введения в России системы платежей через мессенджеры.

Первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Максим Акимов сообщил в интервью РИА Новости, что платежи через мессенджеры могут стать доступными в РФ, идея обсуждается на различных уровнях. В частности, дискуссии на этот счет ведутся в Банке России, в ассоциации "Финтех", а эксперты склоняются к тому, что карта "Мир" не должна быть единственным средством национальной платежной системы.

"На самом деле, базовых препятствий для этого на сегодня нет. Вопрос только в юридической форме", — сказал Никифоров журналистам в среду, отвечая на вопрос о платежах через мессенджеры.

По его словам, необходимо решить вопрос, относится ли мессенджер к категории НКО (небанковской кредитной организации) или представляет какой-либо банк.

"Сегодня мы видим встречные истории, когда те или иные банковские предложения сами тоже пытаются стать игроками на рынке мессенджеров, поэтому это взаимонаправленный процесс, поэтому препятствий нет, нужно только разобрать, кто какими лицензиями обладает", — пояснил министр.