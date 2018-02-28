Дополнительные сервисы ФНС могут стать платными

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Некоторые сервисы Федеральной налоговой службы могут стать платными для российских налогоплательщиков, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на коллегии ФНС.

"Министерству финансов надо посмотреть, может ли быть тот перечень услуг, которые ФНС будет оказывать гражданам, (частично — ред.) платным", — заявил он.

Он напомнил, что сейчас ФНС предоставляет услугу личного кабинета на бесплатной основе, но если служба придумает что-то, что будет нести еще больший комфорт для налогоплательщика, за это можно было бы взимать плату.

Шувалов отметил, что сейчас ФНС предоставляет огромное количество услуг, в том числе создаёт новые электронные сервисы. В частности, налоговые органы самостоятельно начисляют налоги, которые должны платить физические лица — прежде всего имущественные (налог на недвижимое имущество и транспортный налог — ред.), а гражданам остаётся только оплатить счёт.

Развитие технологических возможностей, по мнению Шувалова, будет позволять оказывать налоговым и таможенным органам открывать все больше и больше новых сервисов для граждан, а возможность сделать их платными "за небольшую денежку", по словам первого вице-премьера, будет стимулировать ведомства развивать их ещё активнее.

"Я не имею в виду, что то, что положено по закону, они будут оказывать за деньги. Упаси бог, я не это имею в виду", — подчеркнул Шувалов. Кроме того, по его словам, у граждан должен быть выбор: пользоваться платной услугой, или нет. Платными могут стать только дополнительные услуги, которые могут появиться сверх существующих, подчеркнул он.