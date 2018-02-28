МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ирак стремится создать льготы для работы российских компаний в стране, заявил министр иностранных дел Ирака Ибрагим Аль-Джаафари.

"Мы стремимся создать все необходимые льготы, чтобы облегчить их пребывание в Ираке для проведения переговоров", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".