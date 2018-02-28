Совфед одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума с мая

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Совфед в среду одобрил президентский закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

Закон предлагает установить МРОТ с 1 мая в размере 11 тысяч 163 рубля в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Как отмечается в пояснительной записке, реализация документа коснется 3 миллионов человек, из которых 1,6 миллиона заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин ранее сообщил, что субъектам РФ планируется выделить 20 миллиардов рублей дополнительной финансовой помощи на повышение минимального размера оплаты труда.

По его словам, Минфин подготовил проект распоряжения правительства в соответствии с поручением кабмина. Финансовая помощь будет оказана из средств, которые зарезервированы в резервном фонде в связи с остатками субсидий и субвенций, которые образовались на 1 января.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в свою очередь отметила, что закон о повышении МРОТ — очень важный документ, но есть еще вопросы, которые требуют немедленного решения для его реализации.

"По нашим экспертным оценкам нехватка средств на реализацию этого закона больше, нежели предусматривает Минфин. Надо отследить, я прошу всех сенаторов, отследите, чтобы регионы корректно представили запросные позиции по объему финансовых ресурсов, необходимых на реализацию этого закона, включая решение Конституционного суда об исключении "северных" надбавок из основного оклада. С учетом этого объем средств, необходимых на реализацию закона, вырастет", — подчеркнула спикер.

По словам Матвиенко, времени на решение этого вопроса очень мало. "Мы должны в марте четко понимать, сколько средств необходимо, чтобы ни в одном регионе не было сбоев по реализации этого важнейшего закона", — заключила сенатор