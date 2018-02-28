Совфед одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума с мая

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Совфед в среду одобрил президентский закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин ранее сообщил, что субъектам РФ планируется выделить 20 миллиардов рублей дополнительной финансовой помощи на повышение минимального размера оплаты труда.
По его словам, Минфин подготовил проект распоряжения правительства в соответствии с поручением кабмина. Финансовая помощь будет оказана из средств, которые зарезервированы в резервном фонде в связи с остатками субсидий и субвенций, которые образовались на 1 января.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в свою очередь отметила, что закон о повышении МРОТ — очень важный документ, но есть еще вопросы, которые требуют немедленного решения для его реализации.
По словам Матвиенко, времени на решение этого вопроса очень мало. "Мы должны в марте четко понимать, сколько средств необходимо, чтобы ни в одном регионе не было сбоев по реализации этого важнейшего закона", — заключила сенатор