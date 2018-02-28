ФНС спишет задолженность по страховым взносам на 111 миллиардов рублей

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Федеральная налоговая служба РФ к маю 2018 года спишет задолженность по страховым взносам на 111 миллиардов рублей, это будет сделано без участия налогоплательщиков, по информации, которую налоговикам передадут внебюджетные фонды, рассказал глава ФНС Михаил Мишустин на заседании расширенной коллегии ведомства.

Он сообщил, что из 522 миллиардов рублей задолженности по страховым взносам, которая образовалась на начало 2017 года и была передана налоговой службе при передаче полномочий по администрированию этих платежей, ФНС урегулировала более 173 миллиардов рублей.

"Значительную долю составила накопленная задолженность индивидуальных предпринимателей, рассчитанная исходя из восьмикратного размера МРОТ в случае непредставления отчетности, – 111 миллиардов рублей на начало 2018 года", — сказал Мишустин.

Он отметил, что данная задолженность не может быть взыскана в полном объеме в связи с фактическим отсутствием доходов или прекращением налогоплательщиками предпринимательской деятельности, поэтому в прошлом году было принято решение эту задолженность списать.

"Задача службы на 2018 год — списать эту задолженность без участия налогоплательщиков по информации, которую нам передадут фонды. Работу планируется завершить в мае 2018 года", — сказал Мишустин.

Всего по итогам 2017 года, по его словам, во внебюджетные фонды поступило 5,8 триллиона рублей, что на 9,1% или на 483 миллиардов рублей больше сборов 2016 года. При этом темп роста поступлений страховых взносов на 1,9 процентного пункта превысил темп роста среднемесячной заработной платы.