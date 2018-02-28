Посол Индии обсудил создание зоны свободной торговли с ЕАЭС

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин и посол Индии Панкадж Саран на встрече обсудили создание зоны свободной торговли с ЕАЭС, сообщил сайт МИД РФ.

"Обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в ООН и в рамках "Группы 20", перспективы запуска перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг", а также ситуация на переговорах о заключении соглашения о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индией", — сообщил МИД.