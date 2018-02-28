Ряд поставщиков питания в школы Подмосковья могут попасть в "черные списки"

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Поставщики некачественного питания в школы Московской области должны вноситься в "черные списки", соответствующее законодательство сейчас прорабатывается Мособлдумой, сообщила пресс-служба областного парламента.

"Последние события убедили нас в том, что необходимо как можно быстрее вносить изменения в законодательство с тем, чтобы защитить школьников от недобросовестных поставщиков питания. Случаи с отравлением детей в образовательных организациях не должны повторяться", — отметил глава комитета по образованию, культуре и туризму Олег Рожнов, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, для предотвращения случаев отравления в школах нужен комплексный подход.

"Сейчас мы предлагаем установить запрет на полную или частичную передачу субподрядчикам обязательств по исполнению контракта на поставку продуктов питания в образовательную организацию или оказание услуг по организации питания обучающихся организациям, не участвовавших в процедурах закупки, а также утвердить типовую форму контракта с учетом указанного запрета", — сказал Рожнов.

"Помимо этого, мы считаем необходимым установить требование участия поставщиков пищевой продукции в саморегулируемых организациях. А в случае, если будет установлено, что поставщик поставил фальсифицированную и некачественную продукцию, вносить его в "черный список" с отстранением такого поставщика от участия в системе госзакупок на семь лет", — добавил он.