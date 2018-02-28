МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Создать в России и даже на пространстве ЕАЭС экосистему, способную конкурировать с Google или Alibaba, вполне возможно, однако делать ставку на определенную компанию было бы ошибкой, считает первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Максим Акимов.

Власти РФ реализуют масштабную программу развития цифровой экономики, которая призвана изменить все сферы привычной для нас жизни – от образования до платежных систем. Программа включает ряд сквозных направлений, в их числе — нормативное регулирование, человеческий капитал, технологии, кибербезопасность и инфраструктура.

"Экосистемы, подобные Facebook, Alibaba или Google, появились в экономике другого типа. Но у России, если ей удастся построить data-центричную экономику, есть шанс встроиться в процесс цифровой трансформации", — сказал Акимов в интервью РИА Новости.

При этом он отметил, что "сделать ставку на определенную компанию или назначить такие компании административно со стороны государства было бы ошибкой".

Для выращивания компаний глобального масштаба нужно, прежде всего, создать базовые предпосылки для развития цифровой экономики, зафиксировать рост новых бизнесов, поддержать этот рост и сделать его устойчивым.

В первую очередь, речь идет о формировании и защите цифровой идентичности. "Это то, что позволит не украсть вашу личность в цифровой среде, которая формируется на протяжении всей жизни цифровыми следами, например, во время разговора, пребывания в отеле, пользования различными сервисами и так далее", — пояснил Акимов.

Кроме того, необходимо создать национальную систему управления данными, а также поддерживать на передовом технологическом и качественном уровне системы и сети передачи данных, которые являются "кровеносной системой" цифровой экономики. Также нужно правильно выстроить систему финансовых и нефинансовых стимулов для создания и развития бизнеса, включая налоговые льготы для компаний цифровой экономики, считает собеседник агентства.

"Важно создать такие условия, чтобы желание и у крупных "акул" бизнеса, и у студентов первого курса развивать и внедрять передовые цифровые технологии не угасало. Если удастся сформировать эти базовые условия цифровой трансформации, то у нас появится шанс создать не только в России, но и в рамках ЕАЭС компании — глобальных лидеров, которые смогут составить конкуренцию таким игрокам, как Google и другие. Я считаю, что потенциал здесь очень большой", — считает Акимов.

"Думаю, что уже через три-четыре года мы вряд ли увидим привычные банковские сервисы или торговые платформы… Это будут цифровые платформы для обеспечения всех сфер человеческой деятельности, грани между разными видами услуг размоются, главным станет человек и его потребности. С моей точки зрения, как раз цифровые экосистемы позволят России серьезно продвинуться в целом ряде отраслей, от логистики и здравоохранения до образования", — добавил он.

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