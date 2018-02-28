МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин может в ближайшее время посетить Ирак для урегулирования ситуации с контрактам компании, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

В феврале 2017 года "Роснефть" и правительство Иракского Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере и контракт на покупку и продажу нефти с 2017 по 2019 год. В октябре стороны подписали документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции по пяти блокам на территории региона. Также в октябре "Роснефть" и Иракский Курдистан объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода, доля российской компании в котором может оставить 60%.

В сентябре в Иракском Курдистане прошел референдум, на котором 92,7% избирателей проголосовали за независимость региона. Власти Ирака объявили его нелегитимным, а расширение сотрудничества Эрбиля с зарубежными нефтяными компаниями вызвало резкую критику со стороны Багдада. В иракской столице считают незаконными все сделки, заключенные в обход центрального правительства.

Представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад сообщал РИА Новости, что ведомство попросило "Роснефть" разъяснить позицию по контрактам с Иракским Курдистаном. В свою очередь, Сечин заявлял, что компания добывает нефть в Иракском Курдистане и соблюдает при этом местное законодательство.

По данным издания, урегулирование ситуации по контрактам "Роснефти" было обсуждено в рамках заседания российско-иракской межправкомиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в узком составе. "Была выражена заинтересованность решить проблемы", — сказал источник газеты, знающий о содержании переговоров. Более того, по его словам, в ближайшее время в Багдаде может состояться встреча главы "Роснефти" Игоря Сечина с премьером Ирака Хайдером Джавадом аль-Абади. Точную дату источник не назвал.

Участвовавший в заседании межправкомиссии замглавы Минэнерго РФ Кирилл Молодцов не ответил на вопрос газеты о возможном визите Сечина в Багдад. В "Роснефти" не смогли подтвердить информацию газете о визите.