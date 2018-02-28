МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин может в ближайшее время посетить Ирак для урегулирования ситуации с контрактам компании, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
В сентябре в Иракском Курдистане прошел референдум, на котором 92,7% избирателей проголосовали за независимость региона. Власти Ирака объявили его нелегитимным, а расширение сотрудничества Эрбиля с зарубежными нефтяными компаниями вызвало резкую критику со стороны Багдада. В иракской столице считают незаконными все сделки, заключенные в обход центрального правительства.
По данным издания, урегулирование ситуации по контрактам "Роснефти" было обсуждено в рамках заседания российско-иракской межправкомиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в узком составе. "Была выражена заинтересованность решить проблемы", — сказал источник газеты, знающий о содержании переговоров. Более того, по его словам, в ближайшее время в Багдаде может состояться встреча главы "Роснефти" Игоря Сечина с премьером Ирака Хайдером Джавадом аль-Абади. Точную дату источник не назвал.
Участвовавший в заседании межправкомиссии замглавы Минэнерго РФ Кирилл Молодцов не ответил на вопрос газеты о возможном визите Сечина в Багдад. В "Роснефти" не смогли подтвердить информацию газете о визите.