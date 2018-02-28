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Экономика

Эксперты рассказали, как нужно регулировать полеты беспилотников в России

03:5628.02.2018
(обновлено: 04:24 28.02.2018)
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© Depositphotos / rcaucinoДрон на закате солнца. Архивное фотоДрон на закате солнца. Архивное фото
© Depositphotos / rcaucino

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Регулирование полетов беспилотников в РФ не должно быть чрезмерно жестким и мешать авиамоделистам, "хоббийщикам" и детям, считает эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко.

Беспилотник. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Минтранс РФ в данный момент готовит документы о законодательном регулировании использования беспилотных летательных аппаратов в стране. В частности, министерство рассчитывает на принятие до чемпионата мира по футболу 2018 года законопроекта, позволяющего сбивать беспилотники в зонах запрета или ограничения полетов.

Также готовится проект постановления правительства об утверждении порядка учета гражданских беспилотников. Проект предусматривает, что собственники дронов с максимальной взлетной массой от 250 граммов до 30 килограммов в установленный срок после покупки должны будут поставить их на учет.

По данным Галенко, в России насчитывается около 500 тысяч беспилотников весом до 5 килограммов (соответственно, не требующих сертификации). Из них потенциально опасными можно назвать не более 60 тысяч, остальные можно таковыми не считать (игрушечные БПЛА, БПЛА для закрытых помещений, спортивные авиамодели). "Более того, такие "потенциально опасные" беспилотники в запретных зонах просто не взлетят в связи с ограничениями производителей", — подчеркнул он.

Кадр из мультсериала Футурама
© 20th Century Fox Television (сериал 1999 – 2013)
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При этом попадание даже легкого дрона в двигатель самолета, безусловно, может создать опасный инцидент. "Это может означать серьезную опасность, оставляя лопатки двигателя деформированными, вплоть до угрозы пожара или взрыва ", — сказал Галенко.

"Другое дело, что вероятность возникновения опасного инцидента по этой причине бесконечно мала, о чем говорит и мировой опыт", — отметил эксперт.

Однако, по его мнению, регулирование данной отрасли направлено в первую очередь против любителей, владельцев хоббийных беспилотников, которые никакого ущерба воздушным судам нанести просто не могут.

"Некоторые законодательные инициативы вызывают удивление. Например, в США сейчас идет речь об отмене большинства откровенно нелепых законов в плане ограничений, которые были приняты "на эмоциях" и без учета мнения профессионального сообщества", — отметил он.

Беспилотник. Архивное фото
© Fotolia / Sergey
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Законодательные инициативы в то же время не мешают попаданию на рынок потенциально опасных беспилотников. "Например, таможня блокирует доставку из Китая "игрушечных дронов", а дроны "потенциально опасные" открыто продаются не только в интернет-магазинах и любом торговом центре, но и в обычных ларьках. ФСБ, МВД должны заниматься теми, кто с помощью таких беспилотников может представлять террористическую угрозу, но не простыми любителями", — считает Галенко.

Гендиректор Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем, член рабочей группы AeroNet Глеб Бабинцев добавил, что 90% владельцев дорогих дронов — от 1000 евро и выше — настолько дорожат своими аппаратами, что "никогда не полезут ни в какую запретную зону".

Посетитель на выставке, проходящей в рамках международного форума Открытые Инновации- 2017 в Москве. 16 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Многие дроны работают через интернет, все данные о "бесполетных зонах", в том числе и российских "запретках" и аэропортах, введены производителем и постоянно обновляются. То есть, если бы ФСБ, ФСО, МВД или иному органу действительно нужны были бы базы данных, районы полетов и количество владельцев дронов, то производитель легко бы их предоставил по запросу, или вообще ввел бы контроль своих изделий через интернет в оперативном режиме", — считает Бабинцев.

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