ВОРОНЕЖ, 27 фев — РИА Новости. Объем продукции, реализованной резидентами расположенного на окраине Воронежа индустриального парка "Масловский" в 2017 году, составил 7,5 миллиарда рублей, что на 4% больше 2016 года, сообщает облправительство.

Индустриальный парк "Масловский" начал активно строиться на юго-восточной окраине Воронежа в 2010 году. В этой промзоне общей площадью 598 гектаров появились магистральный газопровод, очистные сооружения, железная дорога.

Во вторник, 27 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев провел совещание, посвященное перспективам дальнейшего развития индустриального парка.

"Объем продукции, реализованной действующими резидентами в 2017 году, составил 7,5 миллиарда рублей, или 104% к уровню 2016 года", — говорится в сообщении.

По данным облправительства, на сегодняшний день на территории индустриального парка "Масловский" действуют 18 резидентов, шесть из которых начали производство продукции.

О других новостях региона читайте здесь >>