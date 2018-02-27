МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает, что в Ираке за последнее время стало безопаснее, в том числе для сотрудников российских компаний.

"Мы за небольшой по времени период с момента нашей встречи в Багдаде и в Москве проделали большой путь. Если раньше мы начинали наши переговоры с вопросов безопасности, как обеспечить ее для наших работников компаний, то теперь вопросы безопасности, если вы обратили внимание, на встрече в узком формате мы обсуждали последним", — сказал Рогозин в ходе межправительственной комиссии РФ и Ирака, сопредседателем которой он является.

Он сообщил, что первыми обсуждались вопросы транспорта, промышленности, также состоялась интересная дискуссия по вопросам сотрудничества в сельском хозяйстве, поставками сельхозпродукции, сотрудничества в высокотехнологичных сферах, в том числе обеспечение высококачественным навигационным сигналом.