Банк "Уралсиб" 1 марта продаст ОФЗ 26207 в объеме до 45 млрд рублей

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Банк "Уралсиб" 1 марта проведет аукцион по продаже из своего портфеля облигаций федерального займа (ОФЗ) серии 26207 с погашением в феврале 2027 года в объеме до 45 миллиардов рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Минимальная цена установлена в размере 108,7% от номинала. Первичным приоритетом при удовлетворении заявок будет являться цена, далее — время выставления заявки.

Чистые вложения банка в ОФЗ, удерживаемые до погашения в феврале 2027 года — января 2028 года, по состоянию на 1 октября 2017 года составляли 83,9 миллиарда рублей, свидетельствует промежуточная бухгалтерская отчетность банка.

В пресс-службе банка пояснили, что продажа не связана с потребностями в ликвидности, поскольку облигации ОФЗ абсолютно ликвидны на рынке РЕПО, поэтому такая продажа позицию банка по ликвидности практически не изменит.

"Решение банка продать портфель ОФЗ связано исключительно с коньюнктурой рынка и желанием зафиксировать накопленную положительную переоценку. Вырученные от продажи средства банк планирует размещать в аналогичные инструменты, тем самым поддерживая объем своего инвестиционного портфеля ценных бумаг на целевом уровне. Аукцион, по мнению банка, является наиболее эффективным и прозрачным способом продажи большого объема ценных бумаг", — отметил представитель пресс-службы.

Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в конце 2015 года сообщили о санации банка "Уралсиб", входившего в одноименную финансовую корпорацию. Санатором банка впервые было выбрано физическое лицо: АСВ предоставило бизнесмену Владимиру Когану кредиты на общую сумму 81 миллиард рублей для финансового оздоровления "Уралсиба".