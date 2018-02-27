В АСВ назвали сроки начала выплат вкладчикам банка "Мастер-Капитал"

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии московского банка "Мастер-Капитал" начнутся 5 марта, их осуществит Росбанк, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ) во вторник.

Банк России отозвал лицензию у банка с 20 февраля в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

"ПАО "Росбанк" стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения по вкладам вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АКБ "Мастер-Капитал". Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения по вкладам вкладчикам кредитной организации АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) начнутся 5 марта", — говорится в сообщении.

По данным ЦБ, деятельность "Мастер-Капитала" была ориентирована на обслуживание интересов его собственника. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами банка, привело к образованию на его балансе значительного объема проблемных активов.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 февраля занимал 302-е место в банковской системе РФ.

