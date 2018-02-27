"Нафтогаз" подтвердил, что перестал получать счета за топливо для Донбасса

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" подтвердил, что перестал получать от "Газпрома" счета за газ для неподконтрольных Киеву районов Донбасса, сообщил во вторник главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко, которого цитирует информагентство УНИАН.
"Да, это правда", — сказал Витренко в ответ на вопрос о прекращении "Газпромом" выставления счетов за газ для Донбасса.
Он подтвердил, что российская компания не выставляет счета за весь 2017 и начало 2018 года.
Согласно отчету "Газпрома" за четвертый квартал, им в 2017 году было поставлено на Украину 2,427 миллиарда кубометров газа. При этом "Нафтогаз" официально прекратил закупку газа у российской компании 25 ноября 2015 года. Таким образом, можно предположить, что указанные "Газпромом" объемы пошли в Донбасс.
46.5%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.7%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. В частности, согласно заявлению "Нафтогаза", суд признал, что украинская госкомпания не должна платить за объемы газа, поставленные на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. "Газпром" этот нюанс не комментировал. Опубликованную 22 февраля информацию российская компания также пока не прокомментировала.