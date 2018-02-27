Вице-премьер Украины раскритиковала подход ЕС к санкциям против России

БРЮССЕЛЬ, 27 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала "непродуктивной" практику продления каждые полгода Евросоюзом действия санкций против России.

Комитет постпредов стран ЕС при Евросоюзе (Coreper) 21 февраля согласовал продление на полгода индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц РФ и Украины, истекающих 15 марта. По информации источников в ЕС, состав списка останется прежним, будут лишь изменены данные некоторых его фигурантов. Предполагалось, что формально ограничительные меры будут продлены в понедельник без обсуждения, однако Совет ЕС отложил решение из-за процедурных вопросов, а новой даты пока нет.

"Мы видим продолжающуюся каждые полгода непродуктивную дискуссию о том, продлять ли санкции или нет", — сказала Климпуш-Цинцадзе, отвечая в Брюсселе на вопросы членов подкомитета Европарламента по безопасности и обороне.

По словам вице-премьера Украины, ЕС следует продлять сразу на один год действие санкций против РФ. "Другой вариант – рассмотреть усиление санкций. Неправильно, когда пытаются говорить, что санкции не работают. Если бы они не работали, Россия не была бы такой недовольной санкциями", — заметила она.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в качестве причины того, что санкции не были продлены 26 февраля, указал, что "некоторые страны ЕС еще на предыдущем витке полгода назад предупреждали остальных и руководство ЕС, что это тема достаточно серьезная". По словам посла, "момент достаточно чувствительный, чтобы не принимать автоматических решений, а обсуждать каждый раз эту ситуацию".

Евросоюз принимает внешнеполитические решения, в том числе о наложении санкций, единогласно. При этом в некоторых странах необходимо заручиться формальным согласием парламента или кабинета министров, которое обычно не влияет на само решение, но может затянуть сроки его принятия.

Со своей стороны глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не готова просить об отмене санкций ЕС или вести переговоры об условиях их отмены, но выступает за диалог с партнерами.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. Сейчас в нем значатся 150 физических и 38 юридических лиц.