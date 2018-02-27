Вице-премьер Украины раскритиковала подход ЕС к санкциям против России

БРЮССЕЛЬ, 27 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала "непродуктивной" практику продления каждые полгода Евросоюзом действия санкций против России.
"Мы видим продолжающуюся каждые полгода непродуктивную дискуссию о том, продлять ли санкции или нет", — сказала Климпуш-Цинцадзе, отвечая в Брюсселе на вопросы членов подкомитета Европарламента по безопасности и обороне.
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в качестве причины того, что санкции не были продлены 26 февраля, указал, что "некоторые страны ЕС еще на предыдущем витке полгода назад предупреждали остальных и руководство ЕС, что это тема достаточно серьезная". По словам посла, "момент достаточно чувствительный, чтобы не принимать автоматических решений, а обсуждать каждый раз эту ситуацию".
Евросоюз принимает внешнеполитические решения, в том числе о наложении санкций, единогласно. При этом в некоторых странах необходимо заручиться формальным согласием парламента или кабинета министров, которое обычно не влияет на само решение, но может затянуть сроки его принятия.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. Сейчас в нем значатся 150 физических и 38 юридических лиц.