Постоянный комитет СГ готов помочь Москве и Минску решить "молочный вопрос"

МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Постоянный комитет Союзного государства готов оказать любую помощь Минску и Москве в решении молочного вопроса, сообщил во вторник госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота.

Россельхознадзор планировал ввести с 26 февраля временные ограничения на ввоз из Белоруссии молока, сливок и некоторых видов молочной продукции. В понедельник ведомство сообщило, что введение ограничений переносится на вечер 6 марта. Запрет не касается молока в потребительской упаковке.

"Мы не остаемся безучастными, потому что это Российская Федерация и Беларусь, члены Евразийского экономического сообщества, входящие в Союзное государство. Мы вступили также в контакт с ЕЭК, сказали, что готовы оказать помощь в урегулировании этого вопроса (по ограничению поставок молочной продукции – ред.), и от нас пока этой помощи не требуют", — сказал Рапота журналистам.

По его словам, в настоящее время ведутся двусторонние консультации между представителями двух стран с участием ЕЭК, в руках которой находятся все регламентирующие вопросы. Госсекретарь также напомнил, что именно в ЕЭК отработаны регламенты поведения стран, когда у одной из них "возникают вопросы к другой, как они должны взаимодействовать в этом смысле".

В понедельник в Москве прошли переговоры между представителями РФ и Белоруссии по вопросу поставок молочной продукции. Как указывал Минсельхоз в своем пресс-релизе, российская сторона вновь выразила озабоченность в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм в поставляемой из Белоруссии продукции.