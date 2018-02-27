ЕАБР заинтересован в реализации совместных проектов с Индией

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев — РИА Новости. Евразийский банк развития (ЕАБР) заинтересован в наращивании взаимодействия с финансовыми институтами Индии, а также в реализации большого числа совместных проектов с этой страной, заявил российским журналистам председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов.

"Мы встречаемся с представителями индийских финансовых институтов. Очень хочется вовлечь их в нашу орбиту, в орбиту работы ЕАБР. Существует немало совместных проектов, которые мы могли бы совместно реализовывать", — сказал Бельянинов, прибывший во главе большой делегации в Нью-Дели.

По его словам, речь идет, прежде всего, о проектах, которые носят долгосрочный характер, требуют больших финансовых вложений и имеют длительные сроки окупаемости. Примерами тому могут служить проекты в сфере энергетики и создания объектов инфраструктуры: железных и автомобильных дорог.

"ЕАБР такие проекты ведет и на стадии принятия решений, и на стадии подготовки. Конечно, нам хотелось бы приглашать к совместному финансированию другие мировые финансовые институты, в частности, сильнейшие индийские фонды и банки, для реализации совместных проектов", — отметил председатель правления банка.

В заключение Бельянинов сообщил, что в настоящее время ЕАБР работает над привлечением Индии к совместной реализации проектов на пространстве Евразии.

"Наверное, самый положительный пример для индийских банков — это проекты "Сахалин-1", "Сахалин-2". Там идет разработка шельфов. Наверное, если бы эти проекты были неудачными, наши индийские коллеги в них не участвовали бы", — добавил собеседник.