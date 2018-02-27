Выплаты вкладчикам Уралкапиталбанка составят около 5,9 миллиарда рублей

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии уфимского Уралкапиталбанка составят около 5,9 миллиарда рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Согласно реестру обязательств ООО "Уралкапиталбанк" за выплатой возмещения по вкладам на сумму около 5,9 миллиарда рублей могут обратиться порядка 10 тысяч вкладчиков", — говорится в сообщении.

АСВ ранее сообщало, что выплаты вкладчикам начнутся 28 февраля через банк "Уралсиб".

Банк России с 15 февраля отозвал лицензию у Уралкапиталбанка в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным регулятора, проблемы в деятельности банка возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника кредитной организации, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества.

По величине активов, согласно данным ЦБ, Уралкапиталбанк на 1 февраля занимал 225-е место в банковской системе РФ.