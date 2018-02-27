Абхазия поставит в Россию свыше 250 тонн мимозы

СУХУМ, 27 фев — РИА Новости. К понедельнику 26 февраля из Абхазии в Россию вывезено тридцать тонн мимозы. Об этом Sputnik Абхазия сообщила начальник отдела таможенной статистики и анализа Государственного таможенного комитета республики Асида Квициния.

Всего за 2018 год прогнозируется экспорт 256 тонн акации серебристой.

"Если погодные условия позволят, выполнение плана возможно. В этом году первая поставка была 11 февраля, экспортировали 40 килограммов. Связано это с тем, что погодные условия лучше. В этом году хорошая погода позволила расцвести растению и пошли такими темпами ранние поставки", — сказала Квициния.

Она напомнила, что 2017 год был провальным, и плановых показателей не удалось достигнуть.

"В прошлом году снежок пошел в конце января, и из-за заморозков соцветия не было. Только 25 февраля начался экспорт в 2017 году и к 26 февраля было всего около шести тонн", — уточнила начальник отдела таможенной статистики и анализа ГТК.

По словам Асиды Квициния, ближе к 8 марта объемы вывоза акации серебристой вырастут.

"Более объемные поставки пойдут числа 2 марта, вплоть до 7 марта. За оставшееся время до 7 марта при таких темпах, которые начались в последние дни, сможем достичь плановых показателей", — сказала она.

Квициния отметила, что более объемные партии до 4-10 тонн мимозы вывозят юридические лица, а небольшие партии по 50-60 килограмм вывозятся физическими лицами.

В России акацию серебристую в обиходе часто неверно называют "мимозой". Серебристая акация широко распространена на Черноморском побережье Кавказа, в частности, в Абхазии. Ее цветы являются традиционным подарком на 8 марта.

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