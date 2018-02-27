Доллар обновил минимум года

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Доллар обновил минимум текущего года, опустившись ниже 55,585 рубля, и ушел к минимумам с середины 2015 года на нефти выше 67 долларов за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижался на 5 копеек — до 55,65 рубля (уже падал до 55,56 рубля), курс евро рос на 5 копеек — до 68,62 рубля, следует из данных Московской биржи.

Майский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,03% — до 67,27 доллара за баррель.

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