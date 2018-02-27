Португалия намерена наращивать экспорт в Россию

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Португалия намерена наращивать экспорт своей продукции в Россию, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва.

По его словам, в 2017 году товарооборот между Россией и Португалией вырос, и РФ заняла девятое место среди крупнейших поставщиков товаров в Португалию.

"И 90% импортируемых из России товаров – это нефть. Россия является очень важным для нас поставщиком энергоресурсов. В целом, в прошлом году товарооборот между нашими странами увеличился по сравнению с 2016 годом, мы отмечаем позитивную тенденцию. И сейчас цель Португалии – нарастить экспорт в Россию", — сказал Сантуш Силва.

Говоря о сотрудничестве двух стран в энергетике, министр отметил, что "политика Португалии заключается в диверсификации источников энергии".

"Мы закупаем нефть у России, у Анголы, у Нигерии, газ – у Алжира. Также развиваем возобновляемые источники энергии. И рассматриваем поставки СПГ в контексте диверсификации источников энергии и ее поставщиков", — добавил он.