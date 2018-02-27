Титов рассказал, что больше всего сдерживает рост российской экономики

НОВОСИБИРСК, 27 фев — РИА Новости. Экономический рост в России больше формальных, прописанных на бумаге санкций сдерживают "эмоциональные" санкции, когда иностранные инвесторы просто боятся вкладывать в РФ, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"В целом санкции, отчего сегодня действительно сдерживается рост — это не формальные, прописанные на бумаге санкции. Они достаточно узкие. Для нас они не очень заметны, но для нас заметны те санкции, которые работают не на бумаге, а в головах наших иностранных партнеров. Есть санкции формальные, а есть эмоциональные, когда дуют на холодную воду на всякий случай", — сказал Титов журналистам в Новосибирске во вторник.

Он отметил, что многие иностранные компании решили, что инвестировать в Россию не стоит, потому что "как бы чего не вышло", хотя формально никаких запретов нет. Это, по словам Титова, приводит к тому, что страна отстает в развитии по многим базовым технологиям.

"Санкции абсолютно бесполезны для того, чтобы развиваться, но они еще и вредны, так как сдерживают экономическое развитие России… Хотя сыры мы уже начали делать российские… Но это никак не связано с антисанкциями", — сказал бизнес-омбудсмен.