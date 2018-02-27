Биткоин растет на новостях о криптобиржах

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Криптовалюта биткоин (bitcoin) дорожает на торгах во вторник, оставаясь на отметке выше 10 тысяч долларов, трейдеры следят за новостями о мировых криптобиржах, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 07.59 мск биткоин дорожал на 6,68% — до 10,37 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 6,85% — до 10,3 тысячи долларов, на GDAX — на 6,32%, до 10,29 тысячи долларов. При этом по данным портала Coindesk, биткоин незначительно дешевел — на 0,02%, до 10,31 тысячи долларов.

Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дорожала на 2,59%, до 876,23 доллара, Ripple — на 2,26%, до 0,953 доллара, Bitcoin Cash — на 6,11%, до 1,248 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 450,88 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 39% всего рынка криптовалют.

В понедельник биткоин-стартап Circle сообщил о покупке американской криптовалютной биржи Poloniex. Сумма сделки при этом не раскрывается. "Рынок продолжает торговаться в диапазоне 9,5-10,5 тысячи долларов за биткоин. На фоне новостей о покупке американской криптобиржи Poloniex компанией Circle биткоин приблизился к верхней границе этого диапазона", — прокомментировал РИА Новости положение директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.

Трейдеры также отыгрывают сообщения о том, что на прошлой неделе биржа Bitfinex добавила улучшение протокола биткоина SegWit. Как сообщала сама биржа, это поможет снизить комиссию при проведении транзакции, а также повысить их скорость.

"Биткоин показывает рост благодаря хорошим новостям на рынке, в частности, известная гонконгская биржа Bitfinex накануне добавила SegWit. Кроме того, окончание китайского нового года вызывает возвращение китайских инвесторов к данному финансовому инструменту", — считает основатель блокчейн-платформы Universa Александр Бородич.