МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому индустриальный парк "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" в Татарстане включен в перечень проектов по созданию индустриальных парков и технопарков, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина во вторник.

"Подписанным распоряжением перечень дополнен позицией: индустриальный парк "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга"" (Республика Татарстан, далее — индустриальный парк "Алабуга")", — говорится в документе.

В пояснительной записке отмечается, что на создание инфраструктуры парка республике из федерального бюджета выделен 1 миллиард рублей в 2018 году, а также 1,47 миллиарда рублей в 2019 году.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 22 февраля.