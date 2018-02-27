Эксперты отметили рост рынка транспортных услуг России

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Объем российского рынка транспортных услуг, которые предоставляют частные исполнители и малый бизнес, по итогам 2017 года составил 940 миллиардов рублей, а работают на нем 1,2 миллиона человек, говорится в совместном исследовании компании Avito и агентства Data Insight, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование проводилось в середине 2017 года среди компаний до 15 человек и частных лиц, работающих в одиночку. Его результаты основаны на данных трех опросов, включая телефонный опрос (звонки на случайно сгенерированные номера мобильных телефонов, 2,791 тысячи интервью) и онлайн-опрос методом поточной выборки и интернет панели (2 тысячи анкет).

Кроме того, проводился онлайн-опрос пользователей Avito, у которых за год перед опросом было хотя бы одно активное объявление об оказании услуг (18,988 тысячи анкет).

"По итогам 2017 года объем российского рынка транспортных услуг составил 940 миллиардов рублей — это 17% выручки малого бизнеса в сфере услуг. В натуральном выражении годовой объем рынка оценивается в 370 миллионов заказов при средней стоимости 2 тысячи рублей за заказ", — говорится в пресс-релизе. Показатель не учитывает пассажирские перевозки и курьерские поручения.

Кто и почем возит

По оценке компаний, в сфере частных транспортных услуг занято около 1,2 миллиона человек, или 13% от всех занятых в малом бизнесе в сфере услуг. Среди исполнителей преобладают самозанятые (то есть один человек без регистрации компании или индивидуального предпринимательства) – их доля составляет 35%. Предприниматели (один человек с регистрацией юрлица или ИП) составляют еще 30% рынка.

Доли зарегистрированных компаний (штат от двух человек с регистрацией юрлица) и неформальных команд (от двух человек без регистрации) — 24% и 10% соответственно. "Среди исполнителей транспортных услуг компаний и команд в 1,5 раза больше, чем, в среднем, в сфере услуг", — отмечается в исследовании.

Наиболее массовым сегментом рынка с точки зрения задействованных в нем людей являются грузоперевозки (71% исполнителей, 887 тысяч человек). Средняя стоимость заказа в этом сегменте – 1 тысяча рублей. "Однако около четверти заказов на транспортные услуги дороже 15 тысяч рублей", — отмечают авторы исследования.

Специфика бизнеса

Еще 17% исполнителей предоставляют автомобили в аренду (средний заказ – 2 тысячи рублей), 16% — спецтехнику (1,5 тысячи рублей). Кроме того, 20% исполнителей оказывают услуги водителя (1 тысяча рублей за заказ), 4% — эвакуатора (1,5 тысячи рублей).

Подавляющее число занятых на рынке частных транспортных услуг – мужчины (75%, 900 тысяч человек). "В возрастном разрезе лидируют группы исполнителей 35-44 лет (32%) и 25-34 лет (29%)", — отмечают компании. Большая часть команд (68%) состоит из 5 человек и менее, около четверти – из 6-10 человек.

"Транспортные услуги можно отнести к межрегиональным: 31% исполнителей в сегменте принимают заказы из других регионов — это в 2,2 раза больше, чем исполнители услуг в среднем", — говорится в исследовании. Компании и юрлица среди заказчиков есть у 61% исполнителей. "Более того, 26% транспортников вообще не работает с частными лицами", — отмечается в релизе.

Загрузка транспортников выше, чем в среднем в сфере услуг: 48% имеют заказов достаточно или больше, чем могут выполнить (в среднем по рынку – 37%). "В то же время 52% исполнителей сообщили о сокращении объема заказов в 2017 году по сравнению с предыдущим годом. Сильнее всего падение спроса на транспортные услуги коснулось аренды спецтехники", — отмечается в сообщении.

Большая часть транспортников (62%) заявили, что основным источником заказов в их сфере услуг являются постоянные клиенты. Суммарная доля онлайн-заказов составляет 35%. Немногим менее половины (46%) исполнителей размещают рекламу для привлечения клиентов.

"Однако расходы на рекламу в транспортной отрасли ниже, чем в среднем в сфере услуг — 13% от выручки (против 18% в сфере услуг в целом). Из них наиболее заметная доля (26%) приходится на рекламу в интернете, в том числе самый популярный из платных каналов – размещение на сервисах объявлений (его используют 38% исполнителей, дающих рекламу)", — говорится в исследовании.

Avito — один из крупнейших сайтов для размещения объявлений о товарах и услугах в России. Его ежемесячная аудитория, по данным компании и оценкам Mediascope, составляет 32 миллиона человек. Компания Data Insight — специализированное агентство в области исследований интернета.