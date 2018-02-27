Эксперты отметили рост рынка транспортных услуг России

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Объем российского рынка транспортных услуг, которые предоставляют частные исполнители и малый бизнес, по итогам 2017 года составил 940 миллиардов рублей, а работают на нем 1,2 миллиона человек, говорится в совместном исследовании компании Avito и агентства Data Insight, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, проводился онлайн-опрос пользователей Avito, у которых за год перед опросом было хотя бы одно активное объявление об оказании услуг (18,988 тысячи анкет).
"По итогам 2017 года объем российского рынка транспортных услуг составил 940 миллиардов рублей — это 17% выручки малого бизнеса в сфере услуг. В натуральном выражении годовой объем рынка оценивается в 370 миллионов заказов при средней стоимости 2 тысячи рублей за заказ", — говорится в пресс-релизе. Показатель не учитывает пассажирские перевозки и курьерские поручения.
Кто и почем возит
Доли зарегистрированных компаний (штат от двух человек с регистрацией юрлица) и неформальных команд (от двух человек без регистрации) — 24% и 10% соответственно. "Среди исполнителей транспортных услуг компаний и команд в 1,5 раза больше, чем, в среднем, в сфере услуг", — отмечается в исследовании.
Наиболее массовым сегментом рынка с точки зрения задействованных в нем людей являются грузоперевозки (71% исполнителей, 887 тысяч человек). Средняя стоимость заказа в этом сегменте – 1 тысяча рублей. "Однако около четверти заказов на транспортные услуги дороже 15 тысяч рублей", — отмечают авторы исследования.
Специфика бизнеса
Подавляющее число занятых на рынке частных транспортных услуг – мужчины (75%, 900 тысяч человек). "В возрастном разрезе лидируют группы исполнителей 35-44 лет (32%) и 25-34 лет (29%)", — отмечают компании. Большая часть команд (68%) состоит из 5 человек и менее, около четверти – из 6-10 человек.
"Транспортные услуги можно отнести к межрегиональным: 31% исполнителей в сегменте принимают заказы из других регионов — это в 2,2 раза больше, чем исполнители услуг в среднем", — говорится в исследовании. Компании и юрлица среди заказчиков есть у 61% исполнителей. "Более того, 26% транспортников вообще не работает с частными лицами", — отмечается в релизе.
Загрузка транспортников выше, чем в среднем в сфере услуг: 48% имеют заказов достаточно или больше, чем могут выполнить (в среднем по рынку – 37%). "В то же время 52% исполнителей сообщили о сокращении объема заказов в 2017 году по сравнению с предыдущим годом. Сильнее всего падение спроса на транспортные услуги коснулось аренды спецтехники", — отмечается в сообщении.
"Однако расходы на рекламу в транспортной отрасли ниже, чем в среднем в сфере услуг — 13% от выручки (против 18% в сфере услуг в целом). Из них наиболее заметная доля (26%) приходится на рекламу в интернете, в том числе самый популярный из платных каналов – размещение на сервисах объявлений (его используют 38% исполнителей, дающих рекламу)", — говорится в исследовании.