Стратегию развития Ростовской области до 2030 года разработают к 1 июля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев — РИА Новости. Итоговый вариант документа, определяющего приоритеты развития Ростовской области на ближайшие 12 лет — "Стратегия-2030 — выбор будущего!", будет разработан до 1 июля текущего года с учетом мнения жителей региона, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В настоящее время уже подготовлен предварительный вариант стратегии, которая, в частности, предполагает увеличение ВРП к 2030 году в три раза — до 3,8 триллиона рублей, рост инвестиций не менее чем в 3,6 раза — почти до 1 триллиона рублей. По этим показателям Ростовская область должна войти в топ-10 и топ-5 крупнейших регионов страны соответственно.

Примерно неделю назад стартовали межмуниципальные встречи по обсуждению документа, которые пройдут в ближайший месяц по всей Ростовской области.

"Важно не только обсудить сформированные подходы к стратегии развития всего региона и отдельных его территорий, но и услышать от жителей области конкретные инициативы и предложения. Стратегия будет приниматься вместе с жителями региона", — сказал Голубев. Он отметил, что возможность быть услышанными и включить свой проект в документ — это цель и одновременно главный принцип работы над этим документом. Губернатор также акцентировал, что масштабные планы развития Ростовской области подкреплены позитивной динамикой социально экономического развития региона.

Предполагается, что в итоге стратегия будет иметь три направления: социальное, экономическое и пространственное. Через проектные инициативы и проекты в результате появятся новые социальные и инфраструктурные объекты, конкретные бизнесы, институциональные изменения. Финальная редакция стратегии должна быть готова 1 июля текущего года, до 1 января 2019 года документ должен быть утвержден.

Другие новости региона читайте здесь>>