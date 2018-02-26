"СерчИнформ" открывает представительство в бразильском Сан-Паулу

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российский разработчик средств информационной безопасности "СерчИнформ" открывает представительство в одном из самых густонаселенных городов мира — бразильском Сан-Паулу, сообщает пресс-служба компании.

"Компании Бразилии заинтересованы в защите конфиденциальных данных и персональной информации клиентов. Продукты "СерчИнформ" вызывают живой интерес заказчиков, уже в первую неделю работы, мы получили 13 заявок на проведение демонстраций и тестирование системы. Уверен, что опыт и экспертиза "СерчИнформ" помогут нашим клиентам построить надежный защитный периметр и оградить организацию от внутренних и внешних ИБ-угроз", — сказал руководитель представительства "СерчИнформ" в Бразилии Владимир Престес.

В пресс-службе напомнили, что "СерчИнформ" начала сотрудничество со странами Латинской Америки в ноябре 2016. В апреле 2017 года было открыто представительство компании в Аргентине. "СерчИнформ" оценивает Бразилию как перспективный рынок для продвижения своих программных решений и представляет местным организациям три продукта: систему защиты от внутренних угроз "Контур информационной безопасности СерчИнформ", систему мониторинга и анализа событий безопасности "СерчИнформ SIEM" и систему мониторинга рабочего времени TimeInformer.

По словам председателя совета директоров "СерчИнформ" Льва Матвеева, компания реализует комплексную защиту от утечек информации, внутреннего мошенничества, саботажа и всевозможных кадровых рисков, и в Латинской Америке "СерчИнформ" будет продвигать концепцию Money Loss Prevention", которая и представляет собой защиту бизнеса не только от утечек информации, но и от всех видов внутреннего мошенничества.

Пресс-служба уточняет, что в настоящее время "СерчИнформ" сотрудничает с тремя партнерами в Бразилии и рядом крупных системных интеграторов Латинской Америки, планирует проведение первого Road Show SearchInform в этом регионе и расширяет партнерскую сеть.