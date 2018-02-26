Блокчейн в онлайн-кинотеатрах: что думают продюсеры

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Технологии блокчейн постепенно добрались и до онлайн-кинотеатров – теперь с помощью криптовалюты можно будет расплачиваться за просмотр и распространение фильмов. Продюсеры, опрошенные РИА Новости, считают технологию перспективной, однако пока невостребованной и недостаточно отработанной.
Платформа будет работать по платной модели, стоимость просмотра одного фильма составит примерно 1,5 доллара. В апреле планируется начать продажу токенов на сумму эквивалентную 30 миллионам долларов. Инвесторы смогут приобрести внутреннюю валюту сервиса в обмен на другую криптовалюту. Токены будут использоваться как платежное средство для покупки фильмов.
В свою очередь продюсер Илья Бачурин отметил, что в этом вопросе первичен спрос на контент, поэтому создавать более совершенный механизм дистрибуции того, что пользуется ограниченным спросом, не имеет смысла.
Руководитель группы компаний "Планета Информ" Дмитрий Литвинов заметил, что в этой технологии есть свои подводные камни. "Исходя из того, что доля артхаусного кино составляет менее одного процента, вопрос в том, что если через платформу напрямую размещать контент западных правообладателей, это может нарушить права отечественных дистрибьюторов, у которых большинство самых крупных фильмов этих студий находится в каталогах. Чтобы не вступить в конфликт с правами, можно рассчитывать только на остатки библиотек, а они будут не так выгодны, как те, которые уже переданы российским дистрибьюторам", — отметил продюсер.