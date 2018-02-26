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Экономика

Блокчейн в онлайн-кинотеатрах: что думают продюсеры

14:5526.02.2018
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© Depositphotos / ZaraMuzafarovaДети за компьютером. Архивное фотоДети за компьютером. Архивное фото
© Depositphotos / ZaraMuzafarova

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Технологии блокчейн постепенно добрались и до онлайн-кинотеатров – теперь с помощью криптовалюты можно будет расплачиваться за просмотр и распространение фильмов. Продюсеры, опрошенные РИА Новости, считают технологию перспективной, однако пока невостребованной и недостаточно отработанной.

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ранее компания TVzavr представила платформу децентрализованной дистрибуции фильмов MoviesСhain, которая построена на технологии блокчейн. По задумке компании, платформа напрямую свяжет производителей кинофильмов со зрителями, сократив затраты первых на маркетинг и дистрибуцию, что особенно актуально для создателей артхаусного кино, у которых нет больших средств на продвижение своих фильмов.

Платформа будет работать по платной модели, стоимость просмотра одного фильма составит примерно 1,5 доллара. В апреле планируется начать продажу токенов на сумму эквивалентную 30 миллионам долларов. Инвесторы смогут приобрести внутреннюю валюту сервиса в обмен на другую криптовалюту. Токены будут использоваться как платежное средство для покупки фильмов.

Сувенирная монета криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Возможность перспективна, но не востребована, потому что технология на сегодня не отработана ни теоретически, ни практически. Хотя сама по себе идея гениальна. Минуя всех дистрибьюторов и агрегаторов, выкидываю в сеть продукт, и сколько бы ни было с ним контактов — все фиксируются. Остается отработать стоимость такого контакта и компенсацию", — рассказал РИА Новости продюсер и соучредитель Art Pictures Studio Дмитрий Рудовский.

В свою очередь продюсер Илья Бачурин отметил, что в этом вопросе первичен спрос на контент, поэтому создавать более совершенный механизм дистрибуции того, что пользуется ограниченным спросом, не имеет смысла.

Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Все же ключевым для сложного, артхаусного киноконтента моментом является продвижение. На него просто нет денег, так как монетизация на крайне низком уровне. Я бы в первую очередь искал ответ на вопрос, как заинтересовать таким контентом зрителя, а не как его доставить. При том я с огромным оптимизмом слежу за развитием технологий блокчейн в других отраслях, где децентрализация дает иногда просто фантастические результаты и создает новые возможности", — пояснил собеседник агентства.

Руководитель группы компаний "Планета Информ" Дмитрий Литвинов заметил, что в этой технологии есть свои подводные камни. "Исходя из того, что доля артхаусного кино составляет менее одного процента, вопрос в том, что если через платформу напрямую размещать контент западных правообладателей, это может нарушить права отечественных дистрибьюторов, у которых большинство самых крупных фильмов этих студий находится в каталогах. Чтобы не вступить в конфликт с правами, можно рассчитывать только на остатки библиотек, а они будут не так выгодны, как те, которые уже переданы российским дистрибьюторам", — отметил продюсер.

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