Аксаков оценил изменение требований к банкам при размещении средств бюджета

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддерживает позицию Совета Федерации относительно необходимости смягчения требований к уровню кредитного рейтинга и капитала банков, в которых размещаются средства федерального бюджета.

Совфед направил письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, в котором отметил необходимость изменения новых требований к уровню кредитного рейтинга и капитала банков, где размещаются средства федерального бюджета, заявила ранее в понедельник на заседании Межрегионального банковского совета спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. При этом она пояснила, что новые нормы являются чрезвычайно жесткими, ограничивают допуск к таким операциям большинства частных банков и негативно влияют на состояние конкуренции в секторе.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, в свою очередь, заявил в понедельник, что министерство работает над снижением рейтинговых требований к банкам, работающим с госсредствами. В сентябре он также пояснял, что, в частности, для допуска к различным инструментам — например, для участия в аукционах при размещении Казначейством временно свободных средств федерального бюджета и внебюджетных фондов, а также при размещении средств компаний с госучастием, требуется наличие у банка рейтингов обоих российских рейтинговых агентств: АКРА и "Эксперт РА".

"Исходить из разумного жесткого рейтинга"

"Требования несколько смягчить точно можно было бы, хотя бы снизить на одну-две ступени", — сказал Аксаков, комментируя эти заявления. По его словам, комитет ранее проводил дискуссии с Минфином и Банком России и "в принципе, там было понимание, что требования слишком жесткие, они оставляли, чуть ли, не пять банков, которые могут работать с этими средствами".

"Это раз, а во-вторых, довольно жесткие требования выставлялись, по крайней мере, в проектах документов, о работе с внебюджетными средствами (дольщиками и так далее). В результате получается, что мы априори создаем неконкурентную среду. ЦБ владеет ситуацией и понимает, какова она, но, может быть, правительство в данном случае перестраховывается", — предположил глава думского комитета.

Рейтинги надо учитывать, но при этом можно было бы дать "срок, ориентир", чтобы у кредитных организаций был стимул выйти на этот рейтинг через определенный промежуток времени, допускает Аксаков. А сейчас получается, что создаются определенные более благоприятные условия для одних финансовых институтов и менее благоприятные для других, добавил он.

"Подход по рейтингам правильный, но он должен учитывать реалии, и надо понимать, что на рейтинг влияет величина банка. Малый банк априори никогда не получит рейтинг, который имеет крупный банк и это тоже надо иметь в виду", — продолжил депутат.

"Может быть, до бюджетных средств малые банки не надо подпускать, но по работе с разными программами (ипотечными, по кредитованию сельского хозяйства, по капитальному ремонту) вполне можно было бы допускать и исходить как раз из разумного довольно жесткого рейтинга, но не настолько жесткого, как это определило правительство", — резюмировал парламентарий.