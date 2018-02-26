В Кремле следят за развитием ситуации вокруг "Норникеля"

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Кремле наблюдают за развитием конфликта акционеров "Норильского никеля", но не считают возможным вмешательство извне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В феврале между основными акционерами "Норильского никеля" — "Интерросом" Владимира Потанина и "Русалом" Олега Дерипаски, возобновился конфликт, разрешенный в 2012 году путем заключения соглашения при посредничестве Романа Абрамовича. Предусмотренный соглашением пятилетний период lock-up, в течение которого "Русал" и "Интеррос" не могли продавать свои акции ГМК, истек в декабре 2017 года, после чего "Интеррос" решил выкупить долю Абрамовича, а "Русал" пытается заблокировать сделку в суде Лондона.

По соглашению акционеров, "Русал" или "Интеррос" могут инициировать "дуэль" — так называемую "русскую рулетку", — предложив второй стороне продать ее пакет акций "Норникеля" по цене не ниже средневзвешенной за последние полгода плюс 20%. Получивший предложение в течение 90 дней должен продать свой пакет по предложенной цене или купить пакет второй стороны по этой цене, или запросить большую цену за свой пакет. В последнем случае инициировавшая "дуэль" сторона должна либо купить пакет по этой более высокой цене, либо продать свой пакет по этой цене. Сторона, нарушившая условия "дуэли", обязана продать другой стороне 1,875% акций "Норникеля" за символический 1 доллар.

"Русал" 23 февраля сообщил, что намерен запросить у акционеров годовой мандат на участие в возможной "дуэли" с "Интерросом" за контроль над "Норильским никелем", согласно которому компания сможет потратить на выкуп акций максимум 15,394 миллиарда долларов, а продать свой пакет минимум за 9,722 миллиарда долларов. До данным источников, близких к Олегу Дерипаске, он оставляет операционное управление "Русалом" и En+, чтобы возглавить "Норникель".

Песков, отвечая на вопрос о ситуации с "Русалом" и "русской рулеткой", сказал: "Конечно же, учитывая размер и значимость, социальную значимость, социально-экономическую значимость этой компании, конечно же, в Кремле наблюдают за тем, как развивается ситуация с менеджментом. Но, тем не менее, мы не считаем возможным какое-либо вмешательство извне в отношении акционеров ибо это действительно отношения, скажем так, юридических лиц, которые являются акционерами компании".

Структуре "Интерроса" Whiteleave Holdings Ltd. принадлежит 30,4% акций "Норникеля", "Русалу" — 27,82%.