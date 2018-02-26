Электросети Крыма модернизируют за бюджетные средства

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Бюджетные средства будут вложены в модернизацию крымских электросетей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Систему, для того чтобы вложить бюджетные деньги в модернизацию наших электросетей, мы готовим совместно с федеральным правительством. Источники определены", — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, в связи с этим "Крымэнерго" разделено на два предприятия: одно займется сбытом электроэнергии, а второе — будет обслуживать сети.

"Крымэнерго для этого акционировалось. Акционерное общество на сегодня создано и будет разделено на два предприятия: одно будет непосредственно заниматься сбытовыми вопросами, а другое – техническим обслуживанием. Это все идет в рамках федерального законодательства. Дорожная карта с министерством топлива и энергетики Российской Федерации у нас составлена, мы по ней двигаемся", — сказал Аксенов.

"Крымэнерго" — единственный в республике Крым поставщик электроэнергии. Госкомпания основана после национализации имущества ДТЭК в 2014 году. Предприятие обеспечивает электроэнергией свыше 800 тысяч бытовых абонентов и более 23 тысяч потребителей — юрлиц. На предприятии работает свыше 6,5 тысячи человек, оно является одним из крупнейших налогоплательщиков Крыма.

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