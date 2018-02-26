Титов предложил создать суд для резидентов ТОР и СПВ на Дальнем Востоке

ХАБАРОВСК, 26 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов считает, что в России необходимо создать отдельную судебную инстанцию для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободных портов (СПВ).

Титов в понедельник находится в Хабаровске, где посетил индустриальный парк "Авангард", входящий в ТОР "Хабаровск" и провел встречу с бизнесменами Дальнего Востока.

Он отметил, что программа экономического развития Дальнего Востока, в рамках которой создаются ТОР и Свободные порты, эффективна и приносит результаты.

"Здесь (на Дальнем Востоке) созданы хорошие условия для инвесторов, но они оценивают как высокие риски с судебной системой и административным регулированием. Мы предлагали и продолжаем работу, чтобы убедить создать специальную судебную инстанцию для резидентов ТОР и СПВ, не связанную с региональными судами", — сказал Титов хабаровским журналистам.

Он отметил, что такой суд должен располагаться в Москве. "Это будет гарантировать инвесторам объективность", — сказал Титов.