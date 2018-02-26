Титов считает программу по развитию Дальнего Востока эффективной

ХАБАРОВСК, 26 фев — РИА Новости. Программа экономического развития Дальнего Востока, в рамках которой создаются территории опережающего развития (ТОР) и Свободные порты, эффективна и дает свои результаты, заявил журналистам кандидат в президенты РФ, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.

В понедельник Титов находится в Хабаровске, где посетил индустриальный парк "Авангард", входящий в ТОР "Хабаровск", и провел встречу с бизнесменами Дальнего Востока.

"Мы считаем, что программа, которая реализуется на Дальнем Востоке, эффективна. Она попала на мировой кризис, на наш кризис 2014-2015 годов, когда вообще инвестиции в РФ и мире сократились. Но мы видим, что инвесторы приходят, мы видим результат. Считаем, что активное экономическое стимулирование полезно и создаст новую экономику России", — сказал Титов.

Он отметил, что интенсивная экономическая политика в ДФО соответствует идее "Стратегии роста", которую подготовил "Столыпинский клуб".

"Так что вы реализуете здесь ту политику, которая должна реализовываться по все стране, по развитию инвестиций в перерабатывающую отрасль, сельское хозяйство, машиностроение и освоение природных ресурсов тоже", — сказал он.

Титов считает, что стране необходимо переходить к политике роста, потому что концепция, базировавшаяся на экспорте нефти, с падением цен на нее больше не работает. "Если за восемь лет вся мировая экономика выросла на 20%, Россия выросла на 3%. Мы показали худшие результаты, падение на кризисе у нас было самым высоким. Поэтому мы должны не стабилизировать нашу отсталость, а главной целью сделать рост. А расти мы можем за счет новых промышленных технологий, за счет таких сельских предприятий, на котором мы сегодня были. И инновации должны здесь рождаться", — отметил бизнес-омбудсмен.

По его оценке, в Хабаровском крае проблемы у предпринимателей есть, но не серьезней, чем в других регионах России. Основные проблемы здесь касаются проверок и нехватки кадров, считает он.