Еще несколько бизнесменов из "лондонского списка" могут вернуться в Россию

ХАБАРОВСК, 26 фев — РИА Новости. Три или четыре предпринимателя из "лондонского списка" в ближайшее время могут вернуться в Россию, сообщил кандидат в президенты, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.

В начале февраля Титов назвал имена 16 предпринимателей, которые скрываются от правоохранительных органов России в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, список поступил в Кремль, он будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами.

В пятницу он написал, что Андрей Каковкин стал первым бизнесменом из этого списка, который вернулся в Россию.

Титов также рассказал, что в деле Каковкина "обвинения высосаны из пальца, дело может рассыпаться еще до суда".

"По другим процессы идут. Мы анализируем, проводим экспертизу каждого обращения", — отметил он.





