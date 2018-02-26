Еще несколько бизнесменов из "лондонского списка" могут вернуться в Россию

ХАБАРОВСК, 26 фев — РИА Новости. Три или четыре предпринимателя из "лондонского списка" в ближайшее время могут вернуться в Россию, сообщил кандидат в президенты, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.
В пятницу он написал, что Андрей Каковкин стал первым бизнесменом из этого списка, который вернулся в Россию.
Титов также рассказал, что в деле Каковкина "обвинения высосаны из пальца, дело может рассыпаться еще до суда".
"По другим процессы идут. Мы анализируем, проводим экспертизу каждого обращения", — отметил он.